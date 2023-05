"El Unicaja y el Lenovo Tenerife son equipos de Euroliga"

Aleksandar Dzikic pasó por la ACB sin mucho éxito. Es un entrenador considerado de culto en los Balcanes. Dirigió en esa experiencia en el Movistar Estudiantes a Darío Brizuela y el año pasado a Kendrick Perry en el Buducnost. Ha construido un Hapoel Jerusalem potente, que le ganó la Copa al Maccabi y que en los últimos cuatro meses sólo perdió dos partidos. Y vendrán con una hinchada muy potente y amplia a Málaga.

No obstante, Dzikic recalcó que hay clases en esta Final Four. "No podemos comparar dos competiciones como Copa y esta. Es bastante obvio que Tenerife y Unicaja son equipos de Euroliga, todo el mundo en esta sala lo sabe. Por experiencia, capacidad de plantilla, entrenador, logística... Soy un aprendiz, veo baloncesto de vez en cuando. Ocurre que vi la final de la Copa de España. Y también vi la final de otras competiciones. No soy un buen entrenador, pero lo soy desde hace 32 años. Si comparas los partidos de otras competiciones con los que jugaron los equipos de estos dos señores que están aquí sentados (en referencia a Vidorreta e Ibon Navarro). Me gustó su partido un poquito más", decía como declaración de intenciones.

"Hablo de Tenerife. Ellos llevan con siete jugadores no menos de cuatro años, son los mejores de esta competición. No puedes poner en un papel esa clase de calidad. Lealtad, compromiso, calidad en la toma de decisiones... Esa unión jugadores-club-entrenadores. Puedo entrar y decirlo en el vestuario. ¿puede alguien ayudarme a decir cómo ganarles? Intentaremos ganarles, claro. Somos los underdogs, claro. Pero creo que merecemos estar aquí".

"La clave es la defensa, especialmente contra Tenerife, los campeones actuales, son mejores que nosotros, pero le hemos ganado e intentaremos hacerlo de nuevo", sostenía Itay Segev, capitán del equipo israelí.

Vidorreta: "Son un gran equipo"

"El año pasado el Holon hizo una gran temporada y estuvo en la Final Four, tuvo mucho mérito. Pero el Hapoel es mejor equipo aún, son sólo dos derrotas en los últimos cuatro meses, el oponente es totalmente diferente. La semifinal es totalmente diferente. Estamos en el mismo camino, con la misma concentración, pero ellos están aquí porque son un gran equipo, entiendo lo que dice. Un equipo con el toque del entrenador, juegan un gran baloncesto. Tenemos que tener cuidado con esa combinación. Ellos saben cómo jugar ante nosotros", decía el entrenador vasco del Lenovo Tenerife, rival, en la primera semifinal del torneo este viernes (17:30 horas).