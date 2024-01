BCL: El Tofas Bursa, rival del Unicaja en el Round of 16

El PAOK Sports Arena de Salónica fue el escenario del partido definitivo entre el equipo griego y el Tofas Bursa para decidir el ganador del play in que daba acceso a jugar en el grupo del Unicaja en el Round of 16 de la Basketball Champions League. Después de que en los dos primeros partidos hubieran ganado los equipos visitantes, todo se reducía a 40 minutos. Y, de nuevo, volvieron a campear los que jugaban a domicilio. Los turcos consiguieron el pase a la siguiente ronda.

El Tofas Bursa llevó el peso del partido desde el inicio, ganando progresivamente cada cuarto (19-22 tras el primero, 34-40 al descanso). Pegó un estirón en el tercer cuarto que parecía definitivo ya (49-62, tras haber dominado ya hasta por 16 puntos). El PAOK recortó en el último cuarto con un parcial de salida de 8-0 hasta cinco puntos de distancia (57-62), pero el cuadro turco pegó duro con un 0-9 a continuación que ya acabó atenuando la caldera tesalonicense. No perdió la cara, pero el Tofas acabó ganando (71-84). En los locales destacaron el islandés Fridriksson (18 puntos) y el griego Tsairelis (17). En los turcos, 15 puntos del alero O'Brien y exhibición de Austin Wiley bajo los aros, con 11 tantos, más 17 rebotes y tres tapones para 30 de valoración. Además, 12 puntos de Prewitt y 11 de Denmon.

El Tofas será, pues, el primer rival que visite el Martín Carpena en el Round of 16. Será el miércoles, 24 de enero, a partir de las 20:30 horas, retransmitido por 101TV. Es un equipo con uno de los presupuestos más altos de la competición, al que el Unicaja ya se midió en la Eurocup 2019/20, con una derrota en Turquía, en una pista bastante caliente (84-82) y victoria en Málaga (76-68), en aquella edición que no se acabó completando a causa de la pandemia. Tiene un equipo con buenos americanos el Tofas, como Marcus Denmon, con experiencia en Euroliga; Austin Wiley, un poderoso interior; y el talentoso Cassius Winston, uno de los mejores anotadores de la competición. También están Luke Maye, ex Manresa y ex Covirán Granada, y otro ex ACB, Zeljko Sakic. Los turcos no tienen mucho peso en el equipo, aunque hay algún joven interesante, como Ozgur Cengiz, un fino exterior de 18 años que está teniendo minutos en todos los partidos (siete puntos en siete minutos en Salónica) y que el pasado verano se midió en Nis en el Europeo sub 18 a Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras en los cuartos de final del Europeo, en el que dio un recital con 33 puntos aunque acabaron imponiéndose los españoles.