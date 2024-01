"Si el Unicaja jugara la Euroliga llevaría varias victorias menos en ACB"

El director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, hizo un balance de la trayectoria que el equipo lleva hasta ahora, con una Euroliga "notable" y en la ACB está "un pelín por debajo", así como dijo que firmaría disputar el cruce de acceso a los cuartos de final de la competición europea y no ser cabeza de serie en los 'play off' de la liga doméstica.

"Estamos haciendo una Euroliga notable, jugamos el viernes contra el Milán para ponernos con un balance de once triunfos y once derrotas y en verano todos lo hubiéramos firmado, todos, En la ACB estamos un pelín por debajo de ese notable", señaló en una rueda de prensa: "Firmo meternos en el 'play in' de la Euroliga y no ser cabezas de serie en la ACB. A ver hasta cuándo podemos estar mirando al 'play in'".

Arbalejo dijo que han tenido un problema en los partidos contra los equipos de la parte media-baja de la clasificación de la liga. "Tenemos un problema ahí. Es un tema físico, pero hay una parte mental que creo que a veces es más importante", recalcó: "El UCAM Murcia y el Unicaja, que están haciendo un temporadón, no juegan la Euroliga. Y si la jugaran llevarían varias victorias menos en la ACB y lo sabéis todos. Es muy complejo".

"Es un volumen de partidos bestial y en algunos partidos hay un colapso", destacó. El director deportivo admitió los malos tres primeros cuartos ante el Breogán, pero recalcó que el 17-1 final con el que ganan "tiene un mérito del copón" y lo repartió entre los jugadores y las decisiones tácticas de Álex Mumbrú. "No es porque salen los guapos y las meten", apuntó.

Arbalejo admitió que tienen "cierta dependencia" de Chris Jones, Semi Ojeleye y Brandon Davies pero que les pasa a todos los equipos de ACB que juega la Euroliga. "Algunos jugadores deben dar un paso adelante y Álex se esta dejando la vida para hacerlo, algunos lo están haciendo y otros nos gustaría que lo hicieran. Estamos viendo qué teclas tocar para que en los partidos en los que los otros van más fundidos den un paso adelante pero no es fácil cambiar de tener un rol secundario en la Euroliga a ser protagonista en la ACB", afirmó.

El director deportivo dijo que en los últimos partidos han recibido más puntos pero también han logrado más. "De los ocho partidos hemos ganado dos pero hemos sido capaces de cambiar nuestro registro", señaló Arbalejo que dijo que le gusta cómo ataca el equipo "pero es mejorable". "Por eso hemos fichamos a dos bases muy directores, como Stefan Jovic y Kevin Pangos, para liberar del balón a Chris Jones, llevarlo al 'dos' y que no sea todo 'uno contra uno' ni 'pick and roll' y tiros precipitados. Creo que entrenando, con la llegada de Kevin y Justin Anderson el equipo jugará mejor y atacará mejor, pero no tengo claro que vayamos a recibir menos porque nos vamos a ir a mas posesiones", señaló Arbalejo, que lo que le preocupa no son los puntos recibidos sino los puntos recibidos por posesión.

El director deportivo explicó los últimos movimientos en la plantilla y destacó que fue Martin Hermannsson quien pidió salir y que, aunque él se lo habría quedado, pusieron por delante una salida amistosa y la parte personal dada la buena oferta que tenía del Alba Berlín con un contrato hasta el final de la campaña y dos más. "Para mí la parte personal está por delante. Nos dijo que le ofrecían esta y dos más sin cláusula de corte y que su mujer está embarazada. Ahí te has de poner delante y decirle que no", señaló. Además dijo que no le preocupa haberlo dejado salir y que el recién llegado Pangos no esté en forma tras dos meses entrenándose en solitario. "Espero que no necesite un mes. Creo que ya es determinante, creo que contra el Milán estará ya prácticamente al 100%. Estábamos dispuestos a pagar ese peaje pero espero que el mejor Kevin llegue este semana o la que viene", apuntó Arbalejo que dijo que el jugador está "en pretemporada total" aunque "cada día está mejor".

Igualmente habló del fichaje de Justin Anderson y aunque admitió que con la rápida recuperación de Semi Ojeleye "se han solapado" dijo que lo volverían a hacer. "Estamos contentos con el fichaje, ya nos ha ayudado a ganar y nos ha dado rotación", apuntó del alero, que firmó un contrato de 45 días.

También señaló que les pareció "la mejor opción" ceder a Guillem Ferrando al Estudiantes que pelea por subir a la ACB, que va a disputar la Copa, que tiene jugadores de nivel y un entrenador de "mucho nivel" como Pedro Rivero. "Su protagonismo fue de más a menos y pensamos que ahora es el momento adecuado. Tiene un año mas de contrato y al final de temporada se valorará", apuntó.