BCL: El UCAM Murcia, próximo rival del Unicaja, llega con la moral alta

El UCAM Murcia, rival este viernes del Unicaja en la Liga Endesa, jugó este miércoles en Bursa (Turquía) su último partido de la primera fase de la Basketball Champions League. En él se jugaba algo trascendente, el primer puesto del grupo y acceder directamente, como el Unicaja, al Round of 16 evitando el play in. Y cumplió sobradamente con un triunfo holgado en tierras otomanas (75-90) que le permite adelantar el Tortona después de que los dos equipos se ganasen mutuamente y los pimentoneros se llevaran el average. Precisamente, el Tofas podría ser uno de los rivales del Unicaja si vence su eliminatoria de play in en el grupo del Round of 16.

El UCAM estuvo liderado por el ala-pívot Dustin Sleva, que completó su mejor partido como universitario, sumando 22 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias para 26 de valoración. También destacaron Howard Sant-Roos (12 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias para 20 de valoración) y Troy Caupain (15 puntos, cuatro asistencias y 20 de valoración).

En el aspecto positivo para los de Sito, Hakanson volvió a jugar una vez recuperado de sus problemas musculares. Estuvo siete minutos en pista y, pese a que se temió por una baja mayor tras lesionarse ante el Valencia 10 días atrás, ya está para echar una mano y será uno de los jugadores a los que el Unicaja tendrá que echar un ojo el viernes.

El Unicaja voló desde Atenas a Zúrich y de allí a Alicante para desde allí desplazarse a Murcia. El equipo descansó tras el largo vuelo y pudo ver precisamente en el hotel cómo jugaba su rival en un par de días. Se ejercitará este jueves a expensas de cómo está Djedovic tras su virus que aconsejó descansar. Del resto de jugadores no hubo problemas reseñables tras el partido en Atenas.