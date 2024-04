BCL: El Unicaja se jugará un dineral en Belgrado

El Unicaja buscará en Belgrado su tercer título europeo del 26 al 28 de abril. Pero además de lo deportivo, hay una trascendencia económica. 900.000 euros se embolsará el vencedor de ese fin de semana en el Stark Arena, 300.000 euros el subcampeón, un pequeño pellizco para el ganador del tercer y cuarto puesto (150.000 euros) y fuera de los premios el cuarto clasificado, algo que experimentó el Unicaja en su Final Four de 2023, otra desgracia de aquellos días. Es estar en la final y, sobre todo, alzar el título lo que sí hace muy rentable la participación en la Basketball Champions League. Sí es cierto que la cantidad es mucho mayor en ese caso que por ganar la Eurocup e incluso pelea con la Euroliga hasta ahora. De fondo está ese debate y la posibilidad de unión a partir de 2025/26 de las competiciones europeas.

Son 105.000 en el acumulado hasta estos cuartos de final, ya resueltos. Cada club recibe 40.000 euros por participar en la Basketball Champions League de partida. No hay ningún premio por pasar la primera fase. Se otorgan 7.500 euros por cada partido ganado en el Round of 16. Al haber vencido en los seis duelos ante Strasbourg, Cholet y Tofas Bursa, por duplicado, son 45.000 euros más a añadir a la cuenta positiva, 85.000 por tanto hasta ese instante de la competición. Nadie ganó más que el club cajista. Pero realmente es una cantidad casi simbólica, sólo con los viajes realizados ya se rebasa con amplitud, teniendo en cuenta que se cogió un chárter para privilegiar el descanso en el partido ante el Cholet en Francia.

Hay que añadir 20.000 euros más después de estos cuartos final, 10.000 por cada victoria ante el Promitheas Patras, similar valor el hacerlo en Málaga que en Patras, con el tope lógico de dos, que son los que dan el billete para estar en la Final Four. El Unicaja obtuvo 97.500 euros la pasada temporada en BCL, golpe a las arcas importantes, potenciado con ese 0 en Final Four. Sin embargo, hubo una crecida importante en el presupuesto, que habría sido más llevadero con esa cantidad cercana al millón, meses después se ingresó una fortuna por Darío Brizuela y que dio aire. Nueva oportunidad en Belgrado, donde hay en juego más que un título.

Zagklis: "Pronto se verá un baloncesto europeo unido"

El Secretario General de la FIBA, Andreas Zagklis, ha concedido una entrevista al medio griego Kathimerini donde ha analizado el momento de trabajo conjunto de que disfruta el baloncesto Europeo tras años de complicada coexistencia con la EuroLeague.

En su entrevista el máximo responsable del baloncesto mundial apuntó a la posibilidad de coexistencia entre el modelo FIBA que recompensa el mérito deportivo y una liga cerrada con contratos garantizados “Creo que sí se puede. Especialmente en un deporte tan desarrollado como el baloncesto, que puede combinar el éxito comercial con un rendimiento deportivo gratificante. De aquí en adelante es una cuestión de dosificación, es decir, cómo debe ser la liga abierta, cómo debe hacerse la conexión directa con las ligas nacionales y no sólo con la segunda competición. Estamos en este contexto de negociación”. Aunque los contratos garantizados no son de su agrado Zagklis cree que “no es una línea roja. Personalmente no me gustan. Tenemos serias reservas legales e institucionales, pero también queremos una solución que equilibre adecuadamente los intereses aquí y allá”.

Destacó también Zagklis la relación de “confianza” que se está construyendo con “Dejan Bodiroga y Paulius Motejunas [máximos responsables de la Euroliga]. Estas relaciones son necesarias para que cada vez logremos más cosas a nivel de negociaciones. Creo que vamos por buen camino. Sin duda pronto pareceremos mucho más unidos. Y ya hemos visto algunos resultados. Se puede hacer inmediatamente. Pero no todo depende de nosotros. Ahora no tenemos ni una división marcada ni un entorno tóxico. Tenemos desacuerdos que se van suavizando de una forma mantenida”.