El futuro de la BCL: Unión con Euroliga, el papel del Unicaja, la falta de público en Belgrado, el formato...

Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League, compareció en Belgrado para hacer balance de múltiples vectores de la competición. Tras celebrar la temporada que se ha desarrollado a falta de los dos últimos partidos, explicó por qué Belgrado pese a la clamorosa ausencia de público en la jornada inicial. "Belgrado no era nuestra decisión inicial, siendo honestos, pero el momento crítico fue elegir introducir en una atmósfera así la idea que teníamos. El objetivo de identificar el mejor destino. Dónde y cómo podíamos hacerlo, estamos obsesionados con intentar organizar todo lo que teníamos que ofrecer en un Arena élite. Tuvimos muchas discusiones y diferentes selecciones posibles y, hay que admitirlo, geopolíticas razones en nuestro continente, con Israel y Turquía, sabíamos que había que tener en cuenta. Belgrado como sede neutral es un escaparate ideal para mostrar todo lo que queríamos. Hubo dos impresionantes semifinales. La primera fue la más anotadora, fueron excitantes partidos, decididos en las últimas posesiones. Es una temporada que ha sido la más competitiva, sin duda. Los tres equipos españoles están en el top 5 de la ACB ahora mismo. El equipo griego que marcha tercero en su país. El nivel de la competición en fases anteriores es del máximo nivel", señalaba.

"Es una legítima pregunta, el Arena no estaba lleno, es verdad, aunque cuando tomamos estas decisiones hay muchos factores", profundizaba Comninos a la pregunta de si no era mala imagen y no se había tenido en cuenta a los aficionados: "La prioridad era identificar una sede que podría atraer esta innovación que teníamos. La única manera de garantizar lleno, como Málaga fue el año pasado, era ir a casa de un participante, pero si queríamos esperar a los participantes no podíamos mostrar al mundo este compromiso en la innovación, requería complejos ejercicios logísticos. Necesitábamos un Arena donde podríamos demostrar esto. Insisto, había razones geopolíticas. Buscábamos grandeza y Belgrado la daba. Es uno de los mejores pabellones de Europa. ¿El número de fans? Tuvimos 20.000 aficionados en Atenas, tuvimos muchísimos en Amberes, los aficionados importan, claro, pero esta vez priorizamos un paso al futuro, es parte del ADN nuestro. Demostrar al mundo qué es lo que queremos hacer. No queremos hacer lo fácil, sino lo correcto. He estado en el deporte 20 años, no hay muchos eventos que puedan ir a un sitio neutral y llenar. Asumimos que el viaje desde España no era fácil, agradecemos a los fans de Tenerife, Murcia, Málaga y Atenas que han venido. No es un fácil viaje para tres de nuestros equipos españoles. No es una atmósfera ideal para el baloncesto de alto nivel, es algo en lo que trabajamos y el domingo ojalá tengamos más fan locales para contemplar este evento. El pabellón lleno es combinación de factores, cuando no tienes un equipo local no es dramático que un pabellón no esté lleno. Creo que tomamos la decisión adecuada. Espero que los aficionados locales acudan en número más alto en domingo. Es un gran evento, con dos de los mejores clubes en Europa".

Sobre la unión Euroliga-BCL no fue muy preciso Comninos, aunque admitió contactos. "Es verdad que estamos en la mesa sentados para desarrollar lo mejor para los clubes. Hay un consenso entre todos los actores sobre que algo debe cambiar para que el segundo deporte de Europa merezca esa consideración en versión del clubes. Es quizá el gran reto. El interés por los clubes existe pero el mercado no responde igual, hay que asumirlo. Es algo que debe cambiar, hacer algo más simple y claro de entender, que haya ascensos y descensos comprensibles. Parte de los asuntos de los que hablamos es la posibilidad de unirnos dentro de unos amplios márgenes, mejorar el ecosistema del baloncesto. Creo que las continuas conversaciones deben desembocar en que el baloncesto de clubes sea más claro y transparente. Es nuestra responsabilidad converger. Estamos muy felices de cómo crece la competición por sí misma. El actual panorama de diferentes competiciones , el acceso a los mejores clubes, los méritos... pero estamos sentados en la misma mesa

El Unicaja fue motivo específico de pregunta a Comninos. "En este proceso de hablar con los clubes hemos sido transparentes sobre lo que queremos y lo que ofrecemos, la prioridad son las ligas nacionales, debe ser el foco primario. Así como el baloncesto se crece y desarrolla, si no tenemos competiciones domésticas fuertes no se avanza. Ellos contribuyen a las selecciones. Creemos que para los equipos que participan en la Champions eso es posible y el Unicaja es un muy buen ejemplo, el finalista de la competición. Otro es el del Tenerife. Cuando empezamos en 2016 era el único equipo español en jugar, estaban fuera de play off según ranking, desde entonces cuatro finales, ha ganado dos títulos, la Intercontinental, el club se ha doblado en tamaño y consistentemente está en la Copa y play off de la ACB. Este común viaje ha sido beneficioso para todos. Este año tuvimos 8-9 clubes peleando de España y empezó sólo uno en 2016. Málaga es un buen ejemplo, comprometido con los mismos valores, respeta los resultados de casa, en el equilibrio adecuado. La ACB es probablemente la mejor liga de Europa, tres de los mejores cinco están aquí en Belgrado. Muestra el equilibrio, está en línea. Málaga fue el organizador el año pasado, una impresionante Final Four. Valoran este viaje, ganaron la Copa del Rey, así que creo que coincidimos en valores. Ellos pelean por otro trofeo europeo. Creo que en de esas colaboraciones en las que estamos contentos. Es esencial", respondía, al tiempo que era cuestionado sobre el fin del contrato entre las dos partes, que en 2021 se firmó por tres años y ahora expira: "Está en el top de la ACB, evidentemente no tendrá problemas para estar en la BCL. Es un gran líder de ACB. Estamos ya en mayo, no en octubre, y pilotan la liga. Tienen crédito por la consistencia del equipo que ha construido. Hablamos mucho con la gente del baloncesto, aprendo cada día. Los dos equipos que menos cambios tuvieron en el roster el pasado verano son Unicaja y Lenovo Tenerife. Es un claro mensaje para desarrollarse como equipo, la consistencia y la compenetración. Es muy agradecido para que los clubes crezcan permanecer unidos. Nuestro viaje común queda sólido, la relación sigue su curso y esperamos que Málaga compita con nosotros e intenten tener similares resultados competitivos".

Ecosistema

"Cualquier competición para ser comercializada y que sea atractiva tiene que tener un sistema que sea comprensible y no es así con el baloncesto europeo. La idea es crear un sentimiento donde apoyemos a los clubes en su crecimiento. Es el momento de conseguirlo. La madurez lo permite

Formato

"Para la temporada 2024/25 no cambiamos el formato. Muchas discusiones, tenemos equipos que les gustaría tener un formato con más partidos. Pero otros equipos sí lo quieren el actual porque le permiten equilibrar entre ligas nacionales y competiciones europeas. Equipos de ACB aprecian nuestro formato mucho, Málaga, Tenerife y Murcia pueden tener esta temporada porque están en este formato de BCL. Constantemente examinamos, exploraremos en el futuro. Es una convicción que tenemos no minimizar la calidad, priorizarla. Queremos la calidad sobre la cantidad. Dentro y fuera de la pista. Pero oyeremos y seremos sensibles".

Estatus

"Para nosotros no sé si somos la primera, la segunda o la tercera competición europea. Es continuar creciendo. Tener una oportunidad de contribuir. Hay 15 países diferentes en regular season, 29 en fases previas. En 2021 nos sentamos en la mesa con NBA y Euroliga para discutir cuál es el mejor formato, siempre con el común interés. Ahora estamos en la mesa. Cada parte tiene sus prioridades cuando nos sentamos en la mesa. El futuro para muchos equipos de Euroliga lo desconocen, cada equipo quiere saber cuál será el siguiente paso, nosotros damos la mayor información posible. Estamos contribuyendo a que los equipos tomen decisiones. Hay un sentido común".