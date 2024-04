Alberto Díaz, voz de capitán: "Estamos con muchas ganas y anímicamente muy bien"

Tras acabar la gala de los premios de BCL, Alberto Díaz atendía a los medios de comunicación, en uno de los pasillos que conduce a los vestuarios. Sant-Ross le birló el Mejor Defensor del año, pero nadie le quita una final de BCL, que ahora toca preparar tras resolver una semifinal durísima ante el UCAM Murcia. "Las sensaciones son buenas, es dónde queríamos estar y cómo queríamos estar. Un poco cansados porque el partido fue tarde, es normal, duermes poco... Estamos con muchas ganas y anímicamente muy bien. Ya nos conocemos muy bien, sabemos que va a ser una batalla, una guerra. Todos somos conscientes, dentro y fuera del equipo, lo difíciles que son y la calidad que tienen. Tenemos que plantear una batalla a 40 minutos y sabemos que se va a decidir por detalles y en los momentos finales", explicaba el capitán

Si ya se imagina levantar el trofeo al cielo de Belgrado. "Los brazos están bien, pero eso, si pasa, que sea después. No he tocado la Copa, eso no se puede", bromeaba el malagueño, que en caso de triunfo alcanzaría su tercer título con el Unicaja. los mismos que Berni y Cabezas. "Me hace ilusión por ganar un título, eso va a posteriori. Estar empatados a algo con esas dos leyendas, dos amigos, sería algo maravilloso y ojalá se pudiera hacer".

Garbajosa, sobre FIBA y Euroliga

Jorge Garbajosa es una de las grandes leyendas del Unicaja en el casi medio siglo de historia del club. Es posible que el más trascendente, el MVP en los títulos de Copa y Liga en 2005 y 2006. Regresó a Málaga para retirarse en 2012 tras ir a NBA, Real Madrid y Khimki. Desde entonces empezó una carrera en los despachos y, tras varios años con bastante éxito al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), dio el salto para presidir FIBA Europa, cargo que ejerce desde el año pasado.

Garbajosa fue una persona clave en el cambio del Unicaja a la esfera FIBA desde la Euroliga. Expuso el proyecto y López Nieto, con su llegada, cambió de vía. Está en Belgrado en calidad de su cargo. Obviamente debe mantener la neutralidad institucional, pero celebra que el club malagueño está de vuelta a la élite. "Cuando estaba todavía en la Federación Española hablé con la práctica totalidad de los clubes de la ACB para explicarles las bondades de esta competición. Me alegra ver al Unicaja, al UCAM Murcia y al Lenovo Tenerife no sólo en una Final Four de la BCL sino comprobar que en la ACB son equipos de play off, extremadamente competitivos, el Unicaja primero ahora mismo... Se demuestra que la apuesta por el modelo BCL funciona tanto en Europa como en liga doméstica", señalaba el que fuera tremendo ala-pívot.