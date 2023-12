La BCL actualiza su ranking: El Unicaja, fuera del top-3 de favoritos

El Unicaja no es actualmente uno de los tres mejores equipos de la BCL. Así lo asegura la competición, a través de un ranking potencial de favoritos, que mide el estado de forma a través de resultados en la primera fase, bagaje en sus competiciones domésticas y otros registros estadísticos. El Unicaja ocupa la cuarta posición, por detrás del Hapoel de Jerusalén, que encabeza esta lista; el AEK de Atenas de Joan Plaza, y el UCAM Murcia, la última víctima de los malagueños. No ha alcanzado esa velocidad de crucero el Unicaja en BCL, con cierto asterisco porque el equipo no tenía atractivos ante Peristeri en Grecia, tampoco acarreó consecuencias perder en Le Mans. Ahora la competición se empina, ya con las fechas confirmadas en ese Round od 16, todavía sin rivales confirmados, salvo el Estrasburgo.

"Balance del Unicaja en los dos últimos meses: 14-2. Ah, y esas dos derrotas ni siquiera importaron ya que ambos estaban en la BCL, donde consiguieron el primer puesto de su grupo con facilidad. Sigue siendo un equipo monstruoso y uno de los mayores contendientes para ganarlo todo, incluso con un final de temporada regular más lento de lo que estamos acostumbrados", así resumía la BCL el estado actual de los malagueños, uno de los claros favoritos al título y una aparición en las quinielas que es unánime. Derthona, Dijon, Lenovo Tenerife, Rytas, Bonn forman el top-10, con el Estrasburgo en octava posición. "Algunos se preguntaron cómo encajaría Tyrus McGee en esta alineación, porque no es el tipo de recluta típico de SIG Strasbourg Ish Wainright/Bonzie Colson. Algunas fueron respondidas de inmediato, ya que McGee contó hasta 12 y 13 puntos en sus primeros dos juegos, brindando una opción de anotación desde el banco capaz de realizar grandes tiros decisivos. McGee, veterano de la BCL, quiere hacer en la temporada 8 lo mismo que hizo en la temporada 1, cuando ayudó a Umana Reyer Venezia a llegar a la Final Four. Buenos tiempos. Entonces y ahora", un indicativo de lo que se pueden encontrar los malagueños.

🚨 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨 With the Regular Season in the books, it's time for the last #BasketballCL Power Rankings of 2023 - brought to you by Andalucia! ➡ https://t.co/5wSGSr9dA4 pic.twitter.com/JXH2r6QUo8