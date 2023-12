BCL: Strasbourg, primer rival confirmado del Unicaja en el Round of 16

El Unicaja va conociendo algo la hoja de ruta para la siguiente fase de la BCL, el Round of 16, una vez acabó la primera. En la jornada del Grupo E en la que se decidía quién era el primer rival seguro hubo bastante suspense. Strasbourg y Pinar Karsiyaka dirimían el primer puesto del grupo y finalmente fueron los franceses los que se llevaron el gato al agua tras vencer por 85-77 al Oldenburg. De esta manera aseguraron el primer puesto del grupo y jugarán desde el 23 de enero con el Unicaja. El Oostende derrotó 78-76 al Karsiyaka y se metió en el play in dejando fuera a los alemanes. Para el tema logístico es un alivio para el Unicaja. Hay mejores condiciones para volar a Francia mejor que a Karsiyaka, aunque los equipos del país vecino suelen ser muy físicos y poner problemas serios, como se comprobó con el Le Mans. Tiene jugadores bastante interesantes, como Tyrus McGee, Phil Booth o Quinton Hooker o los internacioanles franceses Paul Lacombe y Hugo Invernizzi. Como curiosidad, forma parte de la plantilla Illan Pietrus, hijo de Florent, campeón de Copa y Liga con el Unicaja.

Otro de los rivales saldrá de la eliminatoria que enfrentará al Cholet contra el tercero del grupo D, que pueden ser el Szczecin polaco, el Ludwigsburg alemán o el Dinamo Sassari italiano, todo depende de cómo queden en sus partidos de este miércoles. La victoria del Lenovo Tenerife (85-91) en tierras francesas implica que los canarios son primeros de grupo, avanzan directamente al Round of 16 y que no aparecen en la ruta malagueña en la fase de grupos. Pese a que no están en su mejor momento, siempre es un equipo muy peligroso y que es el rey de la competición.

El último será el ganador de la eliminatoria G2-H3. En el Grupo G, PAOK y Galatasaray dilucidan este miércoles (18:30 horas) quién es el segundo, a los griegos les basta perder por menos de 11 puntos para ser segundo, una vez perdió con el Hapoel y ya no pueden ser primeros. Tendría el factor cancha a favor en el play in, midiéndose al tercero del H, que será el Tofas Bursa (2-3), que este miércoles juega precisamente ante el UCAM Murcia. El rival este viernes del Unicaja juega en tierras turcas 48 horas antes y con necesidad de ganar para no depender del resultado del Tortona en el otro partido. Se conocerán, pues, algunas claves más en las próximas horas.