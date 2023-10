BCL: Los equipos israelíes empezarán a jugar fuera de casa

La guerra abierta entre Israel y Gaza tendrá consecuencias insondables en la sociedad. Aunque sea algo residual el deporte al lado de las imágenes que se transmiten desde la zona, poco a poco se van reestructurando los calendarios después del primer impacto. Este miércoles se vio con el duelo entre el Valencia Básket y el Maccabi Tel Aviv en La Fonteta. Amplias medidas seguridad en un partido que se debía haber disputado en tierras israelíes pero que se alternó para ganar tiempo para ver cómo se reestructura el calendario.

La Basketball Champions League, competición en la que interviene el Unicaja, también tiene dos equipos israelíes, el Hapoel Jerusalem y el Hapoel Holon. Los primeros fueron subcampeones la pasada temporada en Málaga y en principio uno de los grandes candidatos al título y a acoger la Final Four, aunque la situación que se vive ahora lo haga parece imposible.

El Hapoel Jerusalem tiene a sus jugadores extranjeros en Grecia desde que se complicó la situación y ahora se unirá el resto para empezar a entrenar y competir. Obviamente, la competición local se ha paralizado, pero los equipos que intervienen en competición europea empiezan a movilizarse. "Durante la semana, los jugadores israelíes se unirán a los extranjeros en su estancia en Grecia y el equipo volverá a los entrenamientos antes del primer partido de la Basketball Champions League. La localización del partido en casa del 1 de noviembre, que se celebrará fuera de Israel, será dada a conocer en breve", decía el club jerosolimitano en una nota. Así que jugará tres semanas consecutivas ante Galatasaray, Benfica y PAOK en las próximas semanas, del 1 al 15 de noviembre. Habrá que ver también cómo se afrontan los duelos entre turcos e israelíes.B

השחקנים הישראלים יצטרפו במהלך השבוע לשחקנים הזרים השוהים ביוון, והקבוצה תחדש את האימונים לקראת מחזור הבכורה בליגת האלופות. מיקום משחק הבית ב-01.11, שייערך מחוץ לישראל, יימסר בהמשךDuring the week, the Israeli players will join the foreign players staying in Greece, and the team… pic.twitter.com/ifdEjWpa6C