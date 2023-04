El Hapoel Jerusalem prepara un desembarco en Málaga para la Final Four de la BCL

Este martes se celebra en el Museo Picasso de Málaga el sorteo de la Final Four de la Basketball Champions League, que la capital costasoleña acogerá del 12 al 14 de mayo próximos. Promete ser una fiesta de buen baloncesto y buen ambiente. No sólo por parte de la afición del Unicaja. También se prepara la visita de aficionados foráneos, especialmente del Hapoel Jerusalem. Viven también un año apasionado, con el título de Copa después de vencer al Maccabi y en esta Final Four de la BCL que aspiraron a organizar, en Israel se llegó a dar por hecho, pero que se vino para Málaga. Informaciones posteriores hablan de que el Hapoel está meditando, con su nuevo propietario, dar el salto a la esfera Euroliga con la ambición de consolidarse y que esa fue una razón de peso para que la BCL escogiera Málaga pese a la potente oferta rival.

Hay expectación en Jerusalén y el propio club explicaba a través de las redes que "el sorteo de la Final Four se realizará esta martes. Una vez que se conozca la identidad del oponente en las semifinales, así como la hora del partido, podremos tener una idea clara de la cantidad de billetes que estarán disponibles para nosotros. El Hapoel está trabajando activamente para obtener la mayor cantidad posible de entradas", explicaba en un comunicado, en el que también insistía en que "el club se encargará del vuelo de todo los aficionados, así como de transportarlos desde el centro de la ciudad hasta el Palacio. Además, el personal del club está en contacto con la BCL con respecto a las medidas de seguridad. Tan pronto como se pueda, actualizaremos los resultados del sorteo, así como cualquier detalle adicional tan pronto como los tengamos".

Se pudo ver el ambiente que hubo en el Pais Arena en el partido decisivo ante el AEK. También se vio cómo otro Hapoel, el de Tel Aviv, llevaba un número importante de seguidores a Badalona para el partido de cuartos de final de la Eurocup.