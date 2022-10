BCL, segundo intento

Después de la toma de contacto con la fase previa, que resultó bastante plácida sin dar pie a que los rivales pudieran subirse a las barbas, el Unicaja comienza esta semana la Basketball Champions League. 101TV ofrecerá todos los partidos del equipo malagueño en la competición, en lo que será la segunda participación. No hay retorno en la decisión tomada el verano anterior con la llegada a la presidencia de Antonio Jesús López Nieto. La Euroliga, competición que el club jugó 16 años, queda cada vez más lejos. Se espera un acercamiento entre los nuevos responsables de la Euroliga y la FIBA y se vaticina una unión entre Eurocup y BCL, pero no acaba de llegar. Las sanciones a los equipos rusos y el rediseño de la competición con los nuevos saltos a la Euroliga de Valencia, Partizan y Virtus implican que, por primera vez, la participación en la BCL sea más potente que en la Eurocup a priori.

La competición arrancó ya este lunes. Hay 32 equipos y los hay de muy buen nivel. Empezando por el Lenovo Tenerife, vigente campeón, y por el Baxi Manresa, actual subcampeón. El baloncesto español ha dominado el torneo de manera intensiva. De las seis ediciones disputadas hay cuatro títulos nacionales (dos Tenerife y dos Burgos, ahora en LEB Oro), dos finalistas (Tenerife y el citado Manresa) y dos terceros puestos (Murcia, con Ibon Navarro al mando, y Casademont Zaragoza). AEK Atenas y Virtus de Bolonia, antes de mudarse a la Eurocup, fueron los otros dos ganadores. Es el gran mercado de la competición FIBA el español, aunque la competición tiene representantes de 16 países. El contrapeso que se pretende es el turco. Si hay cinco españoles (Manresa, Tenerife, Bilbao, Murcia y Unicaja) también hay cinco otomanos en liza (Bahcesehir, Darussafaka, Tofas Bursa, Pinar Karsiyaka y Galatasaray). Casi un tercio de los equipos es turco o español. Y quizás son los grandes favoritos de la competición.

Se sigue el mismo formato del año pasado. Ocho grupos de cuatro, el primero avanza al Top 16 y segundos y terceros se miden en un play in en enero que conviene evitar. Después, cuatro grupo de cuatro, cuartos de final con los dos mejores de cada uno y una Final Four con sede a designar. Ya el año pasado en Bilbao fue una sede neutral antes de que se conocieran los participantes, aunque manresanos y tinerfeños lo convirtieron en una fiesta.

La competición concede 40.000 euros a los 16 clubes que no pasan de fase regular; quedarse en el Top 16 son 80.000; 120.000 para los cuartofinalistas; el cuarto recibe 140.000; el tercero 200.000; el subcampeón 400.000 y el campeón de la BCL un millón de euros. Además, no se pagan los derechos arbitrales, los asume la propia FIBA para ayudar a los clubes.

El Unicaja tiene uno de los presupuestos más altos de la competición, a expensas de conocer al detalle el de los turcos. El objetivo es estar en la Final Four. El año pasado, en una situación rocambolesca con la marcha del Prometey por la guerra de Ucrania, se accedió a cuartos de final y ahí estuvo el tope ante Manresa. Ahí debería figurar en condiciones normales, pero hay que ver cómo es la evolución y la construcción del equipo en un torneo que es más exigente. La primera fase tiene a clubes de países con tradición (PAOK Salónica griego, Dinamo Sassari italiano y Dijon francés), con viajes no excesivamente largos aunque las conexiones, al no ser grandes ciudades, son más complicadas. Ibon Navarro conoce la competición, llegó a una Final Four. También un núcleo de la plantilla (Brizuela, Barreiro, Díaz, Carter, Lima y Kravish) sabe lo que es jugarla. Es el año II de la Basketball Champions League, donde hay gloria por delante.