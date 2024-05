Darío Brizuela y el frío lejos del Carpena

Darío Brizuela salió del Unicaja con rumbo a la ciudad condal para defender los colores del FC Barcelona, que pagó su cláusula por la necesidad de firmar un español por los cupos y el vasco era la mejor opción posible en el mercado, pero todo no ha marchado para el exterior como podía esperar antes de salir de la entidad de la Costa del Sol y buena prueba de ello es que no participó en el duelo vital de cuartos de final de la Euroliga.

Ibon Navarro tuvo unas palabras respecto al que fue su jugador del pasado curso: "Bastante tengo yo con lo mío para hablar lo de otros vestuarios. Si Roger lo ha hecho, es por algo. Cuando vas con ese rol, sabes a lo que vas y creo que la llegada de Ricky Rubio también ha podido afectar. No voy a opinar, porque no sé lo que pasa allí en el día a día y no tengo la información necesaria para opinar de ello".

Además del entrenador, Juanma Rodríguez habló en el programa de Zona Verde de 101TV y emitió un mensaje que se podía referir al exterior: "Hay muchos jugadores de esta plantilla que han demostrado la valía a la hora de jugar quince minutos, pero en el Unicaja, con Ibon Navarro. Habría que verlos en otro escenario y entrenador. No digo que no lo vayan a hacer, sino que aquí lo están haciendo, a ver si en otro sitio. Estamos haciendo un baloncesto atractivo, con jugadores que no destacan tanto, pero sí a los entrenadores a la hora de tener un jugador que sea consistente quince minutos en ambos lados de la pista. Lo puedo entender. A partir de ahí, hay una cláusula que nosotros no vamos a negociar. Si alguno viene y se quiere ir, estaremos preparados. Yo, tal y como está el club, la trayectoria que lleva, yo no me iría, pero entiendo perfectamente las aspiraciones que puedan tener los jugadores. Creo que estamos en un momento muy bonito, donde hay aún recorrido para seguir viviéndolo. Cada uno puede pensar de forma distinta".

Por otro lado, Ibon Navarro se acordó de Darío Brizuela en la celebración de la Basketball Champions League con buenas palabras, dado que afirmó que "este título también es un poco suyo". Esto habla de la importancia del escolta en el Unicaja y en la formación del grupo actual que tantas alegrías está dando a la afición malagueña.