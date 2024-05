BWB, una visita del futuro en Fuengirola

NBA, FIBA y FEB anunciaron el nombre de los 60 de los mejores jugadores menores de 18 años provenientes de 25 países de Europa y Oriente Medio que han viajado a Málaga para participar en la 21ª edición de Basketball Without Borders (BWB) Europe, que se celebrará hasta el lunes 3 de junio en The Embassy Training Center Higuerón en Fuengirola. Es la tercera vez que el programa mundial de desarrollo del baloncesto y acercamiento comunitario de la NBA y la FIBA se celebra en España. Entre ellos está el jugador del Unicaja Guille del Pino, MVP del pasado Europeo sub 16.

BWB Europe 2024 reúne a 30 jugadores y 30 jugadoras de toda Europa para aprender directamente de actuales y antiguos jugadores y entrenadores de la NBA y la WNBA, incluyendo el base de los Utah Jazz, Collin Sexton, el base de los San Antonio Spurs, Devonte Graham, la tres veces campeona de la WNBA y embajadora de la NBA Europa, Amaya Valdemoro, y la ex jugadora de la WNBA y entrenadora del Hozono Global Jairis, Anna Montañana. Los entrenadores asistentes de la NBA Kenny Atkinson (Golden State Warriors), Dutch Gaitley (Sacramento Kings), Popeye Jones (Denver Nuggets) y Joshua Longstaff (Charlotte Hornets) también ejercerán como entrenadores de BWB Europe 2024. El presidente de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto, Patrick Hunt, y el exojeador internacional Marin Sedlacek ejercerán como los directores del campamento.

Los jugadores y entrenadores guiarán a los campistas a través de una variedad de actividades, incluyendo ejercicios de desarrollo de fundamentos, estaciones de contraataque, concursos de triples, partidos de 5 contra 5, y sesiones de desarrollo de habilidades para la vida y liderazgo. El último día del campamento se celebrará una ceremonia en la que se entregarán los premios Kim Bohuny Camp MVP, el Patrick Baumann Sportsmanship Award, el Three-Point Champion y el Defensive MVP a los jugadores y jugadoras que destaquen en la pista gracias a sus aptitudes.

Los entrenadores de BWB Europe 2024 y los miembros del departamento de Operaciones Arbitrales de la NBA también dirigirán clínics de desarrollo para entrenadores y árbitros locales a lo largo de la semana. Además, más de 60 chicos y chicas de entre 8 y 18 años de la comunidad local participarán en un clinic de la Jr. NBA este sábado.