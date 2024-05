Guille del Pino, incluido en el Basketball Without Borders (BWB) de Fuengirola

Arranca este viernes en The Embassy (Fuengirola) el Basketball Without Borders (BWB), evento que reúne a unos 30 jugadores menores de 18 años. Ahí comparecerá Guille del Pino, el único canterano del Unicaja, y uno de los grandes proyectos emergentes en Los Guindos. Buen escaparate por una cita movida por la NBA y FIBA. El cordobés inicia así un verano exigente por delante, después de unos meses de aprendizaje con el primer equipo, donde formó parte de la rutina en alguna que otra semana. Preconvocado hace unos días para el Mundial sub 17, grupo dirigido por Alberto Miranda, técnico ayudante de Ibon Navarro. Jugadores reconocibles como Willy Hernangómez, Joel Embiid, Pascal Siakam, Jamal Murray, Lauri Markkanen, Josh Giddey, Nico Batum, Jonas Valanciunas, Gorgui Dieng, Kelly Olynik, Dario Saric, Kay Jones, Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Josh Green o Kostas Antetokoumpo participaron en este evento, de prestigio y que servirá a Del Pino para seguir quemando etapas en su crecimiento.

"Durante más de 20 años, BWB Europe ha ayudado a desarrollar a muchos jugadores talentosos que han llegado a jugar en la NBA, WNBA y en sus equipos nacionales", dijo Neal Meyer, NBA Europe and Middle East Vice President of Basketball Operations. "Estamos entusiasmados por celebrar BWB en Málaga por primera vez y dar la bienvenida a la próxima generación de jugadores de Europa para una experiencia memorable, mientras aprenden de actuales y antiguos jugadores, y entrenadores de la NBA y WNBA".

"Estamos deseando que este campamento de BWB Europe se lleve a cabo en Andalucía, España", dijo Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa y exjugador de la NBA: "Con la gran popularidad del baloncesto en la región, destacada por el éxito de numerosos equipos europeos en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA del año pasado y las destacadas actuaciones de muchos jugadores europeos en la NBA, estamos seguros de que todos los participantes obtendrán valiosos conocimientos de esta experiencia, tanto dentro como fuera de la pista. Con esta edición impulsada por el fuerte apoyo de la Federación Española de Baloncesto, estamos seguros de que este evento será un éxito y extendemos nuestros mejores deseos para una experiencia gratificante y memorable para todos".

“Estamos muy emocionados de poder albergar esta edición de Basketball Without Borders en España, donde seguro contaremos con algunas de las próximas estrellas de nuestro deporte", afirmó Elisa Aguilar, presidenta de la FEB: "La formación es un pilar fundamental para nosotros, y estamos convencidos que este campamento representará unos días donde los jugadores vivirán experiencias únicas dentro y fuera de la pista que impulsarán sus carreras".

Cuarenta y un exjugadores de BWB estuvieron entre los 125 jugadores internacionales récord en las plantillas de la noche inaugural de la temporada 2023-24 de la NBA, incluyendo a Danilo Gallinari (Milwaukee Bucks; Italia; BWB Europe 2003), Deni Avdija (Washington Wizards; Israel; BWB Europe 2018 y BWB Global 2019), Dario Šarić (Golden State Warriors; Croacia; BWB Europe 2010) y Jonas Valančiūnas (New Orleans Pelicans; Lituania; BWB Europe 2008). El exjugador de la NBA y miembro de la Selección Nacional Española Marc Gasol, cuyo dorsal número 33 fue retirado por los Memphis Grizzlies el mes pasado, participó en BWB Europe 2010 en Barcelona.