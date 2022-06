Banquillos calientes en el mercado ACB: Mumbrú, Vidorreta, Fisac, Lakovic, Lazcano...

Mucho movimiento en el mercado ACB este martes, especialmente en lo que se refiere a los banquillos, que están muy calientes. El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para que Álex Mumbrú (Barcelona, 12/06/1979, 43 años) se convierta en el entrenador jefe de la primera plantilla masculina de la entidad taronja, con una vinculación que unirá a las dos partes para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025.

El técnico catalán llega tras terminar su contrato con el Surne Bilbao Basket después de una vinculación de cuatro temporadas como entrenador y nueve anteriores como jugador con el conjunto vasco. Mumbrú se puso al frente del equipo bilbaíno inmediatamente después de su retirada para conseguir en su primer año el ascenso desde la LEB Oro y posteriormente dirigirle en la Liga Endesa las tres últimas temporadas, quedándose a la puerta del playoff este curso con un balance de 16-18.

En el caso del Lenovo Tenerife, renovación en el banquillo. El técnico Txus Vidorreta sigue hasta 2024 (había firmado hasta 2023) y reconoce estar “muy contento por la confianza que el club sigue mostrando en nuestro trabajo”. “La complicidad que existe desde mi llegada se mantiene. Que cuando todavía me quedara un año de contrato, el club ya hace meses me planteara una extensión es un ejemplo de eso”, explica.

“Estoy muy contento porque vamos a poder trabajar dos temporadas más con un bloque que funciona, en una línea de trabajo ascendente, y con una buena conexión, lo que es clave para tener éxito”, comentó el máximo responsable del banquillo canarista.

“El balance es extraordinario. He podido participar en tres de los cuatro títulos de los últimos años, hemos jugado semifinales de la Copa y de la ACB, hemos participado en la Supercopa por derecho deportivo, así que el balance es fantástico”, asegura.

El técnico aurinegro ha hecho hincapié en lo satisfecho que se encuentra trabajando en el club canarista y en la labor de equipo que ha marcado siempre su relación con la entidad. “La confianza todavía se ha incrementado incluso desde mi retorno”, dijo.

“Creo que hacemos un gran equipo, tanto el Consejo de Administración, como Aniano desde la Gerencia y la Dirección Deportiva, mis ayudantes, jugadores y empleados del Club. Creo que estamos en una buena línea que va con mi idea de trabajo de equipo y de grupo. Y eso es lo que nos ha hecho tener buenos resultados y éxitos en las últimas temporadas”, confesó.

Porfi Fisac, mientras, se ha despedido este martes como entrenador del Gran Canaria en rueda de prensa. El técnico segoviano no seguirá al frente del banquillo claretiano, noticia que se oficializó hace unos días. El GranCa sigue en la busca de un entrenador. Eurohoops informaba este lunes que Jaka Lakovic era el elegido. "Este es un grandísimo lugar. Siempre había querido estar. Llevaba años a punto de venir. Es un club que hace más grande a todo el mundo. Me hubiera gustado conocer a más gente del club. No he tenido ninguna cena de equipo, ni de club, ni de Navidades, ni de nada. No puedo criticar al presidente ni a nadie porque no es mi estilo ni mi forma de ser. Respeto muchísimo al club. Son dos años difíciles. El primero sin la afición fue muy duro. A pesar de todo eso, me encanta su isla. Me gustaba viajar en la moto y recorrer el norte y el sur. Desde La Aldea hasta El Pajar. La gente y la afición es encantadora", decía el segoviano.

Natxo Lezkano, por su parte, ha sido contratado como nuevo entrenador del MoraBanc Andorra para los dos próximas temporadas con el reto de devolver al equipo del Principado a la Liga ACB, de la que ha descendido este año.

El nuevo entrenador de los andorranos, de 49 años, llega procedente del Unicaja Banco Oviedo, a cuyo banquillo llegó en 2020 para sustituir a Javi Rodríguez. Empezó su carrera profesional en el Tau Cerámica en el 2001 como segundo entrenador de Dusko Ivanovic. Allí se mantuvo hasta la temporada 2006-07 dónde cogió el relevo del primer entrenador, Velimir Perasovic.

En la 2007-2008 empezó una larga etapa en el Palencia que ascendió a LEB Oro. Dejó el banquillo de este club en el 2015 y inicio aventuras cortas en Costa de Marfil y también en el Toros de Aragua de la liga de Venezuela.

Volvió a LEB Oro en el 2016 para dirigir al Breogán de Lugo y dos temporadas después lo ascendió a la Liga ACB. En el mes de marzo del 2019 lo destituyeron y desde entonces se mantuvo en inactivo hasta la llamada del Oviedo. Está temporada ha finalizado sexto de la liga regular con 19 victorias y 15 derrotas y perdió en el play-off de ascenso contra el Zunder Palencia.

Lezkano sustituye en el banquillo a Óscar Quintana que descendió con el MoraBanc en la última jornada. "Es un entrenador con las ideas claras y con la personalidad y ambición que necesitamos en estos momentos. Su amplio conocimiento de la LEB Oro lo convierten en un candidato ideal", aseguró Francesc Solana, el director deportivo del MoraBanc. El MoraBanc tiene ocho jugadores con contrato en vigor: Oriol Paulí, 'Tunde' Olumuyiwa, Mario Nakic, David Jelínek, Conor Morgan, Amine Noua, Nacho Llovet y 'Tyson Pérez'. Estos dos últimos con contrato hasta al 2024.

El club trabaja con la continuidad de Clevin Hannah que finalizó contrato y también con los que aún tienen firmado un año más como David Jelínek, Nacho Llovet, Oriol Paulí y 'Tunde' Olumuyiwa. Eso sí quiere rescindir los contratos de Conor Morgan, Amine Noua y Mario Nakic.

En cuanto a jugadores, el balear Tomeu Rigo, único jugador de la plantilla que vivió el segundo ascenso a ACB, seguirá en el Surne Bilbao Básket: acumula un total de 79 partidos defendiendo la camiseta de los MIB, 43 de ellos en Liga Endesa. Tras vivir una grave lesión en la temporada 20/21, en la temporada 21/22 ha vuelto a la cancha disputando un total de 17 encuentros.

“Tomeu Rigo es un hombre de negro. Esta será su quinta temporada en Bilbao. Es un jugador que es todo implicación y compromiso. Realiza un gran trabajo diario y es un jugador importante en el vestuario. Siempre ayuda a los nuevos. Creemos que está capacitado para dar un paso adelante en su juego y en su aportación. Sabemos que las lesiones han impedido dar su mejor versión. Confiamos en que esta temporada nos pueda aportar más cosas en la pista”, opina Rafa Pueyo, director deportivo de Surne Bilbao Basket.