Barcelona - Unicaja: El grande parecía el de blanco, verde y morado (91-92)

El Unicaja acabará la temporada regular con la mejor cifra de victorias de su historia en una temporada ACB y con triunfos en las pistas de los cuatro equipos de Euroliga:Vitoria, Madrid, Valencia y Barcelona. Hablan los datos de la salvaje competitividad de un equipo que ya es histórico pero que quiere ser leyenda absoluta en Málaga. Ganó en el Palau (91-92) con la prestancia de los equipos grandes, con esa seguridad y ese aplomo que se traslada al rival, ese mensaje que se dicta, con juego:no me vas a ganar hagas lo que hagas. Un tapón tremendo de tres jugadores al alimón con Melvin Ejim en la foto a un Jabari Parker que había desplegado toda su calidad con anterioridad fue el epílogo a otra victoria realmente sensacional. Antes había quedado un canastón de Kendrick Perry a ocho segundos del final en una penetración con la mano izquierda. Y un triple de Kalinoski limpio y dos rebotes brutales de Kravish, otro más de Will Thomas... Quizá mejorable en intensidad y agresividad en algunos tramos, sobre todo en el arranque, pero es ya ponerse exquisitos y tiquismiquis (aunque dentro sea motivo de análisis) con este grupo que sueña por derecho con ganar la Liga ACB. ¿Que es baja Alberto Díaz? Sale Augusto Lima y hace, por contexto e impacto, su mejor partido desde que se lesionara hace año y medio.

El partido comenzó con claro color azulgrana, con Jabari Parker, a la postre el que falló el tiro decisivo, haciendo un destrozo a Osetkowski y después a Ejim, 13 puntos en un cuarto, y Darío Brizuela llevando el compás. 15-2 de salida para el Barcelona, con el Unicaja a verlas venir, faltándole algo de tensión y de agresividad. Otro equipo podía descomponerse en este escenario en una situación así de salida, pero el cuadro de Ibon ha adquirido una sobriedad y madurez que son el sedimento del brillante momento actual del equipo. Colocaba de salida a Djedovic sobre Satoransky. Poco a poco fue encontrando soluciones para contener la hemorragia. Con la baja de Alberto Díaz, Tyson Carter y Kendrick Perry se repartían la batuta. Como la ley de Murphy suele cumplirse, los dos se colocaban pronto con dos faltas. Pero no obstó para que el Unicaja ya estuviera más cerca al final del primer cuarto (27-20). Siempre con un ritmo alto, sin descomponerse y con las ideas claras. En esa franja entre los cinco y los 10 puntos se movía el Unicaja. La segunda rotación de Roger Grimau no era tan efectiva y el Unicaja iba añadiendo unidades. Un detalle significativo es que los 18 primeros puntos de los de Ibon fueron firmados por jugadores diferentes, mientras que los del Barcelona lo rubricaron Parker y Brizuela. Buenos minutos de Will Thomas, haciendo bailar a Willy Hernangómez. Y focos para Tyson Carter, que completaba minutos deliciosos jugando como base, creando y ejecutando. Algún aficionado cajista pedía con guasa que se tapara un poco, a ver si se lo llevaban antes del play off. Y es que en el Palau era Carter quien llevaba el ritmo del partido, elevándose por encima de Ricky también. Excelentes minutos de Lima en su rol, provocando tres pérdidas por anticipación o buenas lecturas para meter brazos. Llegó a colocarse por un momento por delante el Unicaja, pero el Barça contenía al descanso (47-44).

En la segunda parte, misma tónica. El Barcelona ligeramente por delante, pero el Unicaja siempre presto. Qué partido de nuevo de Tyler Kalinoski y David Kravish, aportando soluciones. Había alguna alternativa más en el marcado, algún cambio de liderato. El Barcelona había jugado un quinto partido de play off para ir a la Final Four 48 horas antes y era lógico que fuera decreciendo su acierto, aunque acabaría con un 50% en triples. Brizuela metía dos más pero se marcha ba con molestias, un alivio.

En esa formación coral que sirve para despistar a los rivales, ahora salía Osetkowski con cinco puntos seguidos, triple a tabla incluido. Y Kameron Taylor, ¿el alero con el mejor juego de pies de la liga? Con un punto de ventaja se entraba en el último cuarto (66-67). Lima había hecho un gran trabajo sobre Hernangómez donde Sima no llegaba.

Llegaba un último cuarto fascinante. Los dos equipos metían mucho, se imponían ataques a defensas. El Barça seguía con la muñeca suelta en los triples y al Unicaja se erraba varios buenos tiros. Hubo algún momento en el que se defendió para romper, otras veces en las que se atacó para aguantar en la cornisa. Pero siempre, siempre, aparece alguien en este Unicaja. Will Thomas sacó también a bailar a Parker, Kravish fue un búfalo en el rebote, Kalinoski metió un triple brutal desde la diagonal que no tocó aro y casi ni red. Y Perry rubricó esa canasta para la foto que merecía antes de que las órdenes de Ibon Navarro en el tiempo muerto se cumplieran. La última bola sería para Jabari y los del Unicaja fue como lobos para defender a un número tres del draft. Se sea o no primero al final de la temporada regular, este Unicaja es un equipo colosal que sueña, con fundamento, con algo grandísimo.

