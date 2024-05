Clasificación ACB: ¡El Unicaja recupera el liderato!

Pues el Unicaja consuma una jornada redonda. Además de sumar una victoria de renombre el equipo malagueño en el Palau, la expedición regresa a Málaga como nuevo líder de la ACB, con solo una jornada por disputar y una visita del Zunder Palencia al Carpena (domingo a las 18:30 horas) donde puede ser una nueva tarde de éxtasis y confetis, una jornada que será unificada. Se puso crudo al perder en Tenerife hace diez días, que provocaría el sorpaso blanco, previsible con Belgrado en la cabeza y las piernas; pero esa insistencia del Unicaja de no perder rueda tiene premio. Se ganó en Barcelona y no hubo respuesta del Real Madrid, que se encontró con una versión sobrehumana y certera de Valencia Basket (99-93), haciendo ese favor el cuadro taronja al equipo malagueño, otro capítulo de esta narrativa tan mágica que nos está dando este Unicaja, a una victoria de ser el líder de la ACB 23/24. Qué temporada y qué pena que ya se asome mediados de mayo, que ya son fechas de bermudas y un año baloncestístico que se acaba. Pero queda la última pantalla, la más bonita y deja un panorama para soñar. El ser líder aseguraría el factor cancha en un hipotético camino hacia el título, de ahí su trascendencia. Y ganar en Málaga ahora mismo es un pasaje del terror para el rival, nada que envidiar a esas canchas tortuosas del baloncesto europeo. Imposible no soñar con esa frase tabú que no se atreve a citar Ibon Navarro.

🚨 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼: @unicajaCB, 𝙉𝙐𝙀𝙑𝙊 𝙇𝙄́𝘿𝙀𝙍 𝙀𝙉 𝙇𝘼 #LigaEndesa 💚Tras la victoria en el Palau contra el @FCBbasket y la derrota de @RMBaloncesto ante @valenciabasket, el club malagueño se hace con el liderato de la #LigaEndesa, que defenderá en la última jornada. pic.twitter.com/ryf97kNS0t — Liga Endesa (@ACBCOM) May 10, 2024

Continuando con esa especulación del posible rival en play off. Nada definitorio aún, pero ahora mismo sería BAXI Manresa, que es octavo clasificado. Los catalanes ganaron a Bilbao Basket (90-81), pero viene a rebufo un Baskonia que batió al UCAM Murcia en el Buesa Arena (94-79). El Baskonia tendrá que ganar en el WiZink y esperar una derrota del BAXI Manresa en Tenerife. Otro equipo que gana algún entero para ser rival del Unicaja es Dreamland Gran Canaria, que se vio sorprendido por el Bàsquet Girona en la Isla (78-86). Derrotas sorprendes y extrañas que siempre sirve un final de temporada regular. Un caos en esas últimas plazas de play offs y una clasificación que seguro variará el domingo, cuando ya se cierre la temporada regular. Y si el Unicaja finalmente es segundo, el abanico en cuanto a rivales se abre, porque podría entrar en las quinielas el UCAM Murcia.

Por lo tanto, tras la jornada 33 completa, el Unicaja es el superlíder de la ACB con 27-6, mismo balance que el Real Madrid. Tercero es el Barça (22-11), que los malagueños evitarían hasta una final. Viene el Valencia Basket (21-12), de los reforzados de esta jornada. Y a partir de ahora es cuando viene el lío. Lenovo Tenerife es quinto gracias al average favorable con UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria, sexto y séptimo respectivamente y todos en 20-13. BAXI Manresa es el colista de los equipos play off (19-14) y el Baskonia aguarda con el 18-15, otro posible rival, porque los vitorianos solo pueden ser octavos, y que sería un cruce terrible de cuartos de final, pero Baskonia está obligado a ganar al Real Madrid. Viene el Joventut (16-17) que puede ser juez al ganar a Lenovo Tenerife en el Olímpic. Y una serie de equipos que se están jugando alguna plaza europea (Girona, Bilbao o Andorra). Por abajo, ganó Río Breogán a Andorra (97-92), oficialmente equipo de ACB la próxima temporada, y una salvación donde pugnarán Covirán Granada y Obradoiro, ahora el equipo que se iría a LEB Oro. Una última jornada de las más emocionantes que se recuerdan en ACB, con el Unicaja líder y en bandeja para ser el jerarca.

