El Barcelona se queja a la ACB de los arbitrajes ante el Unicaja

El tema arbitral siempre es recurrente y no es nuevo. Quejas por la labor de los jueces ha habido siempre, es el eslabón más débil, pero quizá se ha recrudecido en los últimos tiempos la lupa sobre ellos. En la eliminatoria contra el Barça el Unicaja vivió alguna situación surrealista. No es culpa sólo de los colegiados, también de las nuevas directrices, como sancionar el "codo-cara", concepto en el que se ha insistido bastante.

Hubo oscilaciones en el criterio, algo que lamentó el equipo malagueño y quizá mejoró el nivel en los partidos de Málaga. Desde la tribuna de prensa del Martín Carpena veía los dos partidos José Antonio Martín Bertrán, árbitro de dilatada trayectoria y ahora jefe. Pudo tomar notas de lo que sucedía sobre el parqué del Palacio para decidir quiénes intervendrán a partir de ahora en las finales. Quizá para preparar el terreno para ellas, el Barcelona ha presentado quejas a la ACB por el arbitraje, como informaba el periodista Marc Mundet de Rac 1. Según la información, cayó especialmente mal la descalificación de Saras Jasikevicius durante el tercer cuarto del partido. Fue echado por meterse dentro de la pista por que no se parara el juego tras un golpe de Vesely. Circunstancia que había pasado en el primer cuarto con Perry y que acabó con triple de Mirotic. No hubo queja entonces. El equipo malagueño lamentó que en el tercer cuarto, cuando el partido se rompe, el Barcelona no tuviera ninguna falta durante ocho minutos y medio de cuarto. Cambió el aire después de la primera técnica a Jasikevicius en la primera mitad.

También había quejas en aspectos concretos, informaba el periodista catalán, con los bloqueos en movimiento de los hombres grandes. Igual pensando en Tavares. Se le señalaron algunas faltas por ese concepto a Melvin Ejim. El Unicaja no ha publicitado ninguna queja arbitral, pero sí las ha transmitido de manera interna sus quejas.

‼️ BARÇA | Prèvia FinalEl Barça està "molest" per la desqualificant de Saras a Màlaga. pic.twitter.com/s1CDQGEqrw — Marc Mundet (@MarcMundet78) June 14, 2023