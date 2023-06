Juanma Rodríguez y el arbitraje: "No puede haber criterios diferentes"

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, habló en los micrófonos de la Cadena Cope al acabar el partido ante el Barcelona. Intentaba tener un tono conciliador, pero se le notaba, lógicamente el descontento con el arbitraje y algunas acciones. "Hemos empezado el partido no encontrándonos ni en ataque ni en defensa, fallando tiros abiertos. Enfrente, un equipo que ha metido mucho, con físico espectacular y nos han castigado, con 14 abajo. Pero estaba convencido de que iba a volver el equipo, el tercer cuarto fue fantástico, hemos ganado los dos últimos bien. Hemos peleado, faltó mejor porcentaje y reducir pérdidas de balón. Tuvimos algunas acciones para ponernos arriba, como un triple liberado de Darío para ponernos por delante. Ellos te castigan, pérdidas con canasta y falta a campo abierto cuando hemos tenido pérdidas", analizaba el dirigente malagueño.

Acerca de las señalizaciones arbitrales hubo dos jugadas que llamaron la atención. Una antideportiva de Mirotic a Osetkowski que se señaló tras revisión pero no se anuló un dos más uno posterior de Vésely. También la llamativa jugada de Ejim con Vésely, que se rearbitra a medias, sólo para ver que no había contacto, pero no el flopping. "Lo voy a intentar explicar. En la de Mirotic con Dylan está de moda ahora el tema de codo-cara. Cuando hay contacto codo-cara se pita. Los árbitros puden ir a revisar si hay un acto violento. Nos favorece esa jugada, pero creo que Niko no tiene intención, nos la han pitado a favor y no la pitaría. Tiene un rédito de dos tiros libres y posesión. No anula lo posterior, pero sólo van a ver si hay la naturaleza de la acción, no se rearbitra. Ejim sí recibe un par de faltas antes de hacer un gesto natural de girarse y no le da a Vésely. Pitan antideportiva, pero como ven en el vídeo que no le dan, lo rebajan a técnica porque dicen que saca el codo, cosa que es difícil de ver. Dicen que no puede rearbitrar que hay flopping lo hemos comentado tranquilamente con los responsables de los árbitros, que estaba por aquí. No estoy de acuerdo. Hay que ir a cosas más concretas y no complicar el arbitraje", decía el malagueño.

"A recuperarse bien para mañana y a preparar el partido del viernes. Lo que no debería ser es un criterio diferente. Hay que hablarlo y buscar lo mejor para mejorar todos los aspectos entre todos los clubes de la ACB. Me quedo con que a este equipo no se le puede dar por muerto, nos hemos puesto a uno tras ir -14 y tener un triple para empatar. A recuperar y a ver cómo se recuperan, ellos son un equipazo. Yankuba venía en buena línea y estuvo muy bien, me alegro por él, ha trabajado mucho por ponerse a tono desde su llegada y es un gran chaval", concluía.