Barreiro, el antídoto selectivo

Barreiro tiene su incidencia en escenarios muy particulares. El gallego hizo ante el Barça un sublime trabajo frente a Kalinic, sin dejar entrar al serbio en contacto con el partido; dando al equipo además ese listón de energía y brega siempre alto, labores que no generan ruido, pero cruciales para que el Unicaja fuese sólido con su presencia en pista. Hay otros nombres que inevitablemente generan un recuerdo más agradable: Brizuela, Perry y Will Thomas fueron los líderes y están copando portadas y titulares en las últimas horas, pero metiendo el bisturí salen actuaciones que son a valorar, muy bien tienen que estar todos para ganar a un equipazo como el Barcelona, además apareciendo la mejor versión de los malagueños en la prórroga, cuando sobre el papel son los azulgranas los acostumbrados a saber manejarse mejor en esos momentos, pero no, fue el Unicaja el que demostró grandeza y saber estar.

Atendió el gallego a los medios de comunicación, horas antes de disputar una semifinal de Copa ante el Real Madrid, más difícil aún si cabe para el propio Barreiro, que tendrá que emparejarse con Musa y Hezonja, dos de los jugadores más talentosos del baloncesto europeo, y con un Gaby Deck que fue el mejor de los blancos en el partido de cuartos ante Valencia Basket. El antídoto en días grandes. "Hay que estar preparado para lo que pida el entrenador, da igual el que tenga delante. Ayer me tocó con Kalinic, mañana con jugadores de muchísimo talento. Me preparo para tratar de dar el 100% para el equipo y ganar el partido. Es un no parar, al final ayer vivimos un momento eufórico, de mucha alegría por ganar al Barça. Una vez logrado, lo asimilamos y ya pensando en prepararnos ante el Real Madrid. Va a ser muy complicado, tenemos que rozar nuevamente la excelencia, así que los esperamos muy físico, de mucha energía, todo el mundo conoce al Madrid, el gran talento que tiene. Pero a intentar, pelearlo y tratar de conseguir la victoria. Ayer nos sentimos muy respaldados por nuestra afición, pero queremos más, lo celebramos en el vestuario y ya mañana hay otro, esa es la mentalidad. Las ganas y ambición de jugar contra estos equipos siempre la tienes, luchar por la Copa además, sabemos de la dificultad está claro, pero este equipo nunca se rinde. Además, durante todo el año hemos ido aprendiendo, aumentar esa química en el grupo, lleva su tiempo y lo hemos logrado rápidamente. Confiamos mucho en nosotros mismos y en el compañero que está al lado. Vamos a insistir, pelear, porque esta camiseta se merece estar lo más arriba posible y que la afición disfrute", exponía Barreiro.

Cuestionado por el gran papel de Brizuela y una actuación frente al Barça, otra más, histórica. "Darío es un grandísimo jugador y sobran las palabras para describirlo, tanto dentro como fuera de la pista es una persona diez, jugador diez; ya todo el mundo vio ayer la actuación que tuvo con las circunstancias que está viviendo, demuestra su gran fortaleza mental. Agradecerle que haya venido y no pueda ayudar".