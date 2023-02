Ibon Navarro: "La gente que venga a Badalona se lo va a pasar bien"

Volvía a atender Ibon Navarro a los medios de comunicación, en un tono más informal, con una sonrisa que de vez en cuando iluminaba su rostro, de un entrenador satisfecho por la trayectoria de su equipo. El vitoriano habló en la previa del partidazo de este sábado ante el Real Madrid, con apenas margen de preparación. "El equipo no está recuperado. Muchos golpes, lo normal; el haber dormido poco por la adrenalina e irte a la cama tarde, pero la ilusión de poder jugar una semifinal mañana debe poder con todo esto. Sabemos que habrá más problemas a medida que vaya pasando el partido, pesarán más las piernas, pero ahora más que los moratones, lo que debe haber es ilusión para el partido de mañana. Kendrick tiene un golpe que se dio en la rodilla, que le provocó una hiperextensión, Darío también se dio otro al caer. Están bien, pero tampoco podemos hacer gran cosa para ver si están al 100%. Con los problemas que podemos tener, la ilusión está por encima, seguro.

"Lo primero que tenemos que ver es cómo estamos nosotros para poder hacer el plan que queremos. Es evidente que la forma de jugar del Madrid es muy diferente a la del Barça, está muy condicionada por un jugador diferencial como Tavares, tanto en ataque como defensa; por ahí va la idea del partido viendo cómo sufrimos en el rebote. Puedes tener claro lo que quieres hacer, pero a ver si el rival te deja. Nos falta un jugador como Yankuba, también Gus. Si ayer ya sufrimos con el rebote, lo normal es que mañana sea más todavía. Mañana hay que estar juntos, igual que ayer, para esos momentos malo que haya que superar, juntos. Hemos ido aprendiendo en partidos donde perdimos, también jugamos una prórroga en Manresa o Santiago, ir aprendiendo en el camino, te vas encontrando problemas y errores, aprendiendo de ellos, más que una cuestión de pensar que esto es un tourmalet", explicaba Ibon Navarro

Llamamiento hacia los que dudan si ir o no a estas alturas a Badalona. "El mensaje que le puedo dar a los que vengan es que son bienvenidos, porque ayer los que hubo se les notó mucho. El equipo estaba muy emocionado, esa es la palabra, por ver la gente que estaba aquí, escuchar el himno del club, sobre todo que vengan porque se lo van a pasar bien, no sé si ganaremos, pero se lo va a pasar bien.

"Son contextos distintos, jugadores distintos, equipos distintos... Ayer algún jugador sí se acordaba de la eliminatoria de hace dos años en Madrid, no sé si alguien recordará aquella final de Copa, a mí me tocó vivir esa semifinal con Andorra. Cuando salten a la cancha y se pongan a jugar, bastantes cosas nos tenemos que preocupar, como para ponernos a pensar en aquello. Pero sí sirve a los jugadores para motivarse, autogestionarse y dar un rendimiento mejor, perfecto. Son personas muy maduras a nivel mental para saber qué tienen que hacer en momentos previos", decía si podía ser un extra de motivación la final perdida ante el Real Madrid en la Copa de 2020.

Remarcó esa actuación soberbia de Will Thomas al final, pero también del grupo. "Una de las cosas que estábamos viendo en esos partidos apretados es que teníamos un juego demasiado perimetral, que nos costaba muchísimo pisar pintura, y habíamos hablado que si este momento llegaba, teníamos que hacer esto, lo hicimos, además de eso, Will hace un partido tremendo defendiendo a Vesely y haciendo un esfuerzo muy grande en bloqueos directos como cinco, lo hizo muy bien pese a no estar acostumbrado; también Alberto hizo un partido colosal, Jonathan estuvo brutal en su primera entrada con Kalinic. Si todo el mundo no da el máximo, es muy difícil que podamos ganar al Barça. En términos generales, el equipo estuvo a un nivel muy alto, lo de Will fue más vistoso por ser la prórroga, pero estuvieron bien todos".