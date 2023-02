Barreiro, al 100%: "Estamos contentos porque la gente va al Carpena, disfruta y sonríe"

Jonathan Barreiro ya entrena con normalidad con el Unicaja después de superar una distensión muscular en su pierna izquierda. Supo frenar a tiempo en el partido ante el AEK. Se ha perdido después los duelos ante Valencia, Limoges y Gran Canaria (viajó, pero no jugó), pero ya está a tope.

"Bien, ya bien recuperado, entrenando con el equipo, contento de estar de vuelta. Fue en el partido de BCL ante el AEK la molestias, un giro un poco brusco y raro y noté las molestias. Paré a tiempo y sólo costó una semana fuera. Ya estoy al 100% y listo para jugar este domingo", explicaba el alero gallego en Deportes Cope Málaga, donde explicaba cómo ha tomado el vestuario la suspensión del duelo ante el Galatasaray: "Era un partido aquí en casa, que ganándolo daríamos un gran paso a cuartos. Pero hay causas de mayor importancia y todo lo que ha llevado consigo. El deporte queda aparte con una catástrofe de esta magnitud, mandamos todo el apoyo al pueblo turco. Es un partido importante y aquí en Málaga contamos con ese plus de energía. Llevamos muchas semanas de trabajo, donde pongan la fecha pues jugaremos. Una pena, veníamos con una buena racha, dinámica positiva. Seguimos entrenando, no perdemos la forma física. No es un gran parón, seguiremos en forma".

Barreiro admite que ha habido propósito de enmienda después de la dura derrota en Gran Canaria: "Tuvimos un periodo de desconexión, no debemos tener esas lagunas en ataque, no encontramos tiros liberados y su acierto nos costó esas desventajas. Fue imposible remontar, pero sacamos conclusiones, vimos los errores que hicimos para no cometerlos. Una vez analizado todo lo que hay que mejorar, no debemos volver a cometerlos. Te puede pasar en cualquier partido. La Copa, por ejemplo, es un partido único, no podemos permitirnos el lujo de desconexiones en la pista por la causa que sea. Y ahora tenemos el duelo ante el Baskonia, es un partido ante un equipo tremendo, con un gran talento individual, los números hablan por sí solos, tienen 15-4. Nos gusta y nos atrae medirnos a equipos grandes de la ACB. Será un gran partido".

"Hemos aprendido de los errores para seguir mejorando. Fue un año muy duro, no queríamos repetirlo, queríamos ver a la gente disfrutar. Estamos contentos porque la gente va al Carpena, disfruta y sonríe, es una gran motivación para nosotros. Queremos ver al equipo asentado arriba", dice Barreiro sobre el cambio de un año a otro, en el que ahora él tiene un rol más claro: "Siempre se habla de eso del puesto 3-4, tenemos jugadores polivalentes, cambiamos según lo que busque el entrenador y del rival. No es algo fijo. Cada uno tiene un rol muy claro y sabe lo que tiene que hacer para el equipo gane, que es lo más importante".