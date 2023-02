Barreiro no está descartado para Las Palmas

El Unicaja continúa su puesta a punto para la visita del Gran Canaria Arena, otra cita de primerísimo nivel, en un calendario que no da margen para la relajación. Después del triunfo en Limoges, y unos cuartos de final de BCL que ya se empiezan a contemplar, el conjunto malagueño tiene un escollo durísimo en Liga Endesa. Es una fase del calendario, además de cargado de partidos, que está sirviendo para medir el potencial en los de Ibon Navarro, algo más frescos que hace unas semanas y recuperando esa rutina a la que aludía el técnico vitoriano hace pocas semanas. Solo copa la enfermería, además de Lima, un Jonathan Barreiro que ha mejorado de esa distensión muscular de la pierna izquierda, que arrastra desde la pasada semana, pero aún renqueante en esa zona. No está descartada su presencia ante los amarillos.

El gallego completó parte de la sesión este jueves, junto al resto de sus compañeros, y en el club esperarán a mañana para dictaminar si estará a las órdenes de Ibon Navarro el sábado. Se optó por una medida conservadora en BCL y que ocupara Mario Saint-Supery en la lista de doce en Limoges, donde incluso llegó a tener unos segundos ya con todo resuelto. No hay necesidad, por suerte, de arriesgar tampoco en este caso, y jugará siempre y cuando no haya riesgo de que se agrave esa dolencia. Hay recursos en la plantilla suficientes como para subsanar su ausencia, aunque es verdad que su perfil es peculiar. Es una fase de temporada complicada de gestionar por tantas veces que hay que cambiar el chip, también una suerte porque significa que has hecho un buen trabajo desde septiembre.

Se valora la labor de Barreiro en este Unicaja pese a que no tenga demasiada incidencia en el juego, sí para Ibon Navarro, que le suele utilizar en contextos muy concretos. Habría tenido más participación en Limoges tratándose de un rival con jugadores grandes en su posición, también con '4' de movilidad. Además que siempre va a asegurar un listón de de energía muy alto. En la polivalencia que tanto se porfiaba desde el club de Los Guindos ya desde verano tiene hueco, también cualidades para aportar al equipo malagueño. Ha tenido días grandes, como aquella actuación notable en La Fonteta, de ahí el ejemplo de cómo puede aparecer según qué equipos.

Volverá a entrenar el Unicaja este viernes para ya ir limando los últimos detalles, y viaje por la tarde hacia Las Palmas de Gran Canaria. Viéndolo desde otro prisma, el calendario te da una oportunidad de asaltar una de las grandes plazas de la competición, en un momento de juego que vuelve a ser notable, traducido en un resultados magníficos y ante rivales fuertes. La última semana es la mejor en este sentido, un Unicaja que supo empequeñecer a Valencia Basket y ganar de forma sólida en Limoges, y que puede culminar seis días perfectos en la isla. Se encuentran pocas grietas hasta el momento, ya entrado febrero.