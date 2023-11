Barreiro: "Sé lo que tengo que hacer para el equipo gane"

Jonathan Barreiro, internacional español del Unicaja, estuvo en los micrófonos de Onda Deportiva de Onda Cero para valorar el gran momento del equipo, con cinco victorias seguidas, y también uno bueno desde el punto de vista personal, con gran acierto en el triple y haciendo las funciones que Ibon Navarro le pide para tener su cuota de minutos, consciente de su rol.

"Entrenando y preparando el partido de fin de semana. Me hace ilusión enfrentarme a equipos gallegos y con muchas ganas. Estas semanas que jugamos en casa y hay menos viajes, este mes que viene tendremos más y menos entrenamientos, hay que aprovechar para trabajar más", decía Barreiro, que señaló sobre la dura rueda de prensa de Ibon Navarro tras la victoria ante el Le Mans que "si Ibon se enfada es porque tiene motivos y pretende tenernos motivados para el partido siguiente y buscar la mejor forma de jugar. Vio que no dimos el 100% y es entendible el enfado".

"Se puede decir que he ido de menos a más", opina de su trayectoria en Málaga en su tercera temporada en el Carpena: "He puesto mucho trabajo de mi parte y el club también para que yo me sintiese más cómodo. Mi rol ha crecido, pero ha sido un proceso en el que me he sentido muy arropado por club, entrenadores y afición. Si un jugador se siente querido es más fácil que salgan las cosas. Vivo este momento porque me siento arropado y querido. Me siento en un momento dulce, pero habrá momentos malos. Lo importante es trabajar para que los dulces se prolonguen lo máximo posible".

"Estoy en un momento dulce, pero no me considero un triplista", dice sobre su alto porcentaje desde la línea de tres: "Puedo aportar muchas cosas, pero si le viene bien al equipo, fenomenal. Siempre que estoy en pista pienso que el entrenador confía en mí, entonces tengo que confiar en mí mismo. Puede entrar o no, son gajes del oficio. Pero tengo que tomar decisiones porque el entrenador confía en mí y mis compañeros también. En mi primer año me pasó que siempre quieres agradar a la gente que quiere apostar por ti. Ahora tenemos los roles más asentados. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que hay que hacer es ganar. Lo he ido entendiendo poco a poco, sé lo que tengo que hacer para el equipo gane. No me importan las estadísticas y hay un grupo de jugadores al que le pasa igual. Ibon me pide rebote y defensa y que tome esos tiros liberados. Es la base que me pone el entrenador, son tres cosas sencillas y a partir de ahí he ido creciendo y hago más cosas. Lo que más he mejorado es saber estar en una pista. Aprendes más siendo veterano, pero sé esperar mi momento, sin frustraciones, tener mis tiros y hacer lo que sé hacer. No centrarse en uno mismo, sino en aportar a lo que uno pide. Una parte fundamental es sentirme arropado y lo siento muchísimo que el club y a la afición".

"No es lo mismo partir de cero que tener el camino ya andado en parte. Cuando conoces a tus compañeros, sabes lo que puedes aportar tú y ellos", argumenta Barreiro sobre la continuidad de la plantilla: "Si hay buena dinámica y química, pues mejor. Lo del año pasado no vale ya, no se puede vivir del pasado. Creamos unas expectativas muy altas por culpa de todos porque hicimos una temporada excelente. Esta es nueva, hay que vivir del presente Hay que vivir en la realidad las expectativas. Al cabo de la tercera jornada queremos ir segundos o terceros, pero la temporada es muy larga y hay que construir paso a paso. Ocurrió el año pasado. No hemos decaído en esas tres derrotas, nos hemos exigido más, hemos retomado ese buen juego. La temporada es muy larga, yo haría balance al final, no en la tercera jornada, es precipitarse un poco. Es ir paso a paso y todo es muy largo".

"No hablo sólo por mí, cuando un jugador es ambicioso siempre quiere tener más minutos, yo el primero", responde Barreiro sobre las rotaciones del entrenador: "Ibon hace un trabajo excelente, sabe rotar con una plantilla tan larga y tenernos contentos a todos es complicado. Esto es muy largo y habrá partidos en que no juegues y al siguiente sí. Tienes que llegar bien a lo importante, claro que hay que ganar partidos, pero somos muchos y todos tenemos que estar preparados. La clave del éxito de la temporada pasada es que llegamos bien a lo importante, rotamos mucho y ahí estuvimos. Es lo bueno de este club, tener todas las fichas titulares. Poder adaptarnos a los jugadores del otro equipo es lo que nos hace peligrosos a la hora de jugar, que todos seamos importantes".

Barreiro habló de otros temas

Perry

"Está mucho menos dolorido, es muy competitivo y le hubiera gustado jugar, pero hay que tener cabeza, Mario está haciendo un trabajo excelente en cada entrenamiento y en cada partido. Si uno está tocado no va a forzar porque hay otro y muchos partidos".

Objetivos

"Ganar a Obradoiro, no miramos más allá. Ser realistas y eso lo hicimos muy bien el año pasado, no ponernos grandes metas. Ponemos ilusión en cada partido. No sería realista marcarse objetivos. La Copa estará muy bien, será ilusionante, con toda nuestra gente. La BCL es una espinita que se nos quedó clavada aquí en casa, pero no te das cuenta y debes quedarte con la parta positiva, aprendimos mucho, nos va a ayudar mucho este año. El objetivo es quedar primeros en la primera fase de la BCL, es fundamental sacar los partidos en casa. Será importante sacarlos. Todos los equipos nos sentimos más cómodos jugando en casa, estamos aprovechando para trabajar más, entrenar mucho. Tenemos que aprovechar para después. Como jugador te encanta jugar, sea en casa o fuera".

Exigencia

"Si Ibon considera que echa una bronca es porque lo ve necesario. El entrenador siempre va a querer lo mejor, es importante tenernos preparados y disponibles y hay que hacerle caso. Es un grandísimo entrenador, intenta sacar el 100% para llevarlo a la parte colectiva de cada uno. El éxito del equipo es el trabajo, esfuerzo y la pasión, sin eso no vamos a ningún lado. No hay que acomodarnos, sino dar más, buscamos la excelencia".

Química

"Hay buen rollo entre nosotros, en cada entrenamiento, es muy complicado conseguir esa química, lleva tiempo. Podemos estar orgullosos. Hablar de Málaga es hablar de un club grande, que ha estado mucho tiempo arriba. Los jugadores entendieron lo que es llevar esta camiseta y la responsabilidad que tiene. Los veteranos aquí intentamos estar para lo que podemos ayudar. Cada vestuario te da una cosa muy nueva, he compartido vestuario con grandes jugadores. El momento tan dulce que estamos viviendo hace que estemos tan a gusto. Darío aportaba mucho al vestuario, teníamos esa química por ser españoles, compartir la selección... Fue sólo un cambio y la química no tenía por qué estaba afectada".