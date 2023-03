Barreiro: "Poco a poco me he ido sintiendo más cómodo, con un rol más importante, pero pienso en el equipo"

El Unicaja recibirá al Fuenlabrada este sábado 1 de abril a las 18:00 horas en el Martín Carpena. Un duelo que parece ser sencillo, ya que el rival es el colista de la Liga Endesa, sin embargo Jonathan Barreiro no se confía: "Viene un equipo que ha cambiado el roster, nuevos fichajes y hambre de sacar una victoria en el Carpena. Seguro que será un rival muy diferente a lo que nos encontramos en Fuenlabrada".

Por eso, espera que el equipo salga enchufado desde el inicio, pues los cajistas necesitan unas cuantas victorias para volver a acercarse a la cuarta plaza que ocupa Gran Canaria: "Tenemos que mantenernos en nuestra línea, mostrar que somos un equipo sólido, sobre todo en el comienzo de partido, controlar esas ganas que ellos tengan. Pero creo que lo sacaremos todos juntos, sentirnos arropados con el ambiente, con un Carpena que tendrá un buen ambiente. Hay que sacar este tipo de partidos para estar lo más arriba posible, solo pensar en lo que nos viene este fin de semana, ya habrá tiempo de pensar en el Murcia".

Además, será un partido descafeinado debido al escenario, pero importante como recalcó el alero, una victoria serviría para llegar con calma antes del primer partido de la serie de cuartos de final de la BCL ante el UCAM Murcia: "Estamos muy bien ahora, está claro que queremos mejorar día día, ahora nos viene la parte más bonita de la temporada. Ahora llega la BCL, en ACB toca afrontar una fase importante para estar en play offs". También, confesó que el equipo está con muchas ganas de jugar: "Con ganas, ambición, de demostrar que queremos más, no solo con la Copa. Poco a poco me he ido sintiendo más cómodo, con un rol más importante, pero al final siempre pienso en el equipo, individualmente toca ir haciendo más cosas".