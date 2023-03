La apuesta pendiente de Perry y Kalinoski con Málaga y Unicaja

El Unicaja presentó de forma oficial a sus dos primeras renovaciones, Tyler Kalinoski y Kendrick Perry, dos pilares fundamentales de la actual plantilla de Ibon Navarro. "Tanto yo como mi mujer nos sentimos como en casa", confesó el escolta estadounidense cajista, quien seguirá vinculado con la entidad de Los Guindos tres campañas más. Así lo expresó Kalinoski: "Estoy muy contento de renovar estos tres años, es una situación muy especial".

Además, al igual que Kendrick Perry, será la primera vez que permanecerá en un club más de un año desde que llegó a Europa: "Tuve la suerte de encontrar un grupo especial y además la gente de alrededor del club hace que nuestro día a día sea más fácil. Siempre cambié de equipo". Aunque sí dejó claro que sabe que todavía hay metas por delante: "Se que el club tiene todavía retos muy importantes, lo que se consiguió es muy importante, pero como dice Perry 'el trabajo no está terminado'. Estoy muy contento de seguir tres años más y esperamos conseguir retos muy importantes".

Por su parte, el base internacional con Montenegro se mostró igual de feliz que su compañero: "Es increíble lo que hemos vivido este año. La ciudad es increíble y todo está saliendo bien hasta ahora. La relación con la gente es una atmósfera espectacular. Estoy muy contento de estar en un sitio donde el trabajo no está hecho, es un orgullo poder formar parte de todo esto. Estoy en el sitio ideal para seguir consiguiendo más cosas. Mi mujer y yo nos hemos sentido como en casa, fue muy importante que ella se sienta segura y pueda divertirse aquí mientras estamos de viaje, para mí es algo muy importante. Estoy muy contento de estar aquí, agradezco al club la confianza que ha depositado en mí. Ahora tengo la recompensa de todo lo que he hecho en Europa para firmar un contrato así".

Respecto a este contrato de larga duración, Kalinoski confesó que no suele ser habitual que se apueste por jugadores americanos a largo tiempo: "Un contrato multianual es una estabilidad para nosotros, esto a veces no se da. También te da la oportunidad de entablar unas relaciones de amistad que en un año no son posibles de generar". Por último, el escolta se propuso un objetivo personal para su nueva etapa: "Tanto yo como mi mujer nos hemos propuesto aprender español y construir esas relaciones. Queremos hacer cosas por la ciudad y formar parte de la comunidad".

Mientras que Perry añadió: "Personalmente quiero devolver esa confianza que el club y la ciudad han depositado en mí. No sólo me permite un desarrollo personal, también el poder tener relación con más personas. Me da la oportunidad de asentarme en la ciudad, algo que nunca había podido hacer anteriormente. Toca ir día a día, no descarto conseguir más cosas, pero me propongo hacer más cosas por la ciudad de Málaga".

Por último, hablaron sobre la posibilidad de conseguir otros títulos, Kalinoski fue más directo: "Cada competición que juguemos vamos a intentar ganarla", mientras que el 55 verde fue más precavido: "No me gusta mirar tanto al futuro, sino al día a día. Intentaremos competir lo mejor posible en cada competición donde participemos. Es muy bonito hablar de la Final Four de la BCL, pero antes hay que obtener esa clasificación, no mirar tanto a largo plazo".