Basketball Champions League: Apuntes del debut

14 partidos se celebraron en la primera jornada de la Basketball Champions League. En la primera y la sexta, ya a finales de diciembre, se juntan los ocho grupos. En el intermedio se van alternando cuatro grupos por semana, con lo que la competición no para, pero sí los equipos reducen su carga. No se disputaron los partidos en los que intervenían los equipos israelíes (Hapoel Jerusalem y Hapoel Holon) por la situación bélica en la zona, aunque ya hay planes para que desde comienzos de noviembre empiecen a disputar sus partidos. Al haber semanas libres (y estar la competición local parada) se pueden recuperar con más facilidad los duelos aplazados.

El Unicaja sacó adelante su primer partido en Hungría ante el Falco Szombathely. No fue un buen partido de los pupilos de Ibon Navarro, que sí dieron los mínimos para sacar un triunfo que ya va encarrilando el objetivo de ser primeros de grupo para evitar el engorro del play in en enero. No son sencillo, pese a la diferencia de nivel, estos partidos de la primera fase. El Unicaja evitó el susto con su profundidad de plantilla, encontrando a los pívots y con una segunda mitad más entonada en defensa. El cuadro húngaro mostró las armas con las que venció, por ejemplo, al UCAM Murcia la temporada pasada.

En el otro partido del grupo, el Le Mans, rival el martes en el Martín Carpena, venció con bastante autoridad al Peristeri (96-68) con varias actuaciones destacadas de los americanos DeVante' Jones (18 puntos y cinco asistencias) y Nate Mason (17 puntos y cinco asistencias). La amplia diferencia le hace ir como líder momentáneo al cuadro francés, que sigue los cánones habituales de los equipos del país vecino, con mucho poderío físico y atlético. En el Peristeri, 18 puntos de Jaylen Hands (ex PAOK, al que se midió el Unicaja el año pasado) y 10 asistencias de Joe Ragland.

Ampliando el foco al resto de partidos, buena victoria del AEK de Joan Plaza (84-79) ante el Ludwigsburg, con un parcial de 12-2 en los últimos minutos para cerrar el partido, con Kuzminskas como uno de los capitales generales (15 puntos y seis rebotes), con Langston Hall (12 puntos y ocho asistencias) como jefe. Ha construido un equipo interesante el entrenador que dirigió más partidos al frente del Unicaja y puede ser uno de los contendientes.

En los otros equipos españoles, victorias claras de Tenerife (tras remontar 19 puntos adversos en la primera mitad) ante el Cholet (95-75) con actuación estelar de Sasu Salin (25 puntos y ocho triples) y Breogán, en su debut, ante el Bursaspor (68-48). Y derrota del UCAM Murcia ante el que muchos consideran el gran tapado de la competición, el Tortona italiano (78-74), debutante pero ya consolidado en la Lega. Dowe, Obasohan, Weems y TaShawn Thomas son jugadores con empaque.

Un detalle curioso, el islandés Elvar Fridriksson, del PAOK, consiguió un triple doble en la gran victoria del equipo griego en la pista del Galatasaray (77-88). 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias del vikingo. Hacía seis años que no había un triple doble en la competición. Los otros dos jugadores que lo registraron en la BCL son Chris Kramer, que lo hizo con el EWE Baskets Oldenburg en enero de 2017 (16 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias) contra Muratbey Usak, y Arnas Butkevicius, que lo hizo con Neptunas Klaipeda en noviembre de 2017 (19 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) contra el PAOK. El máximo anotador de la jornada fue Caleb Homesley, un interesante escolta del Tofas Bursa que sumó 29 puntos en la victoria de su equipo en la prórroga en la pista del Igokea (102-104).