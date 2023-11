Basketball Champions League: Las cuentas del Unicaja para ser primero de grupo

Con la derrota del Unicaja en Le Mans (85-78), ya sólo quedan cuatro equipos invictos en la primera fase de la Basketball Champions League. Sólo uno de ellos, el AEK de Joan Plaza, ha ganado cuatro encuentros. Strasbourg, Dijon y Tortona marchan 3-0 y la próxima semana jugarán el cuarto. Entra dentro de los márgenes de la lógica perder en Le Mans en el contexto en el que se estaba. Es un equipo duro, los franceses son físicos (hay dos equipos invictos aún) y ya en el Carpena se vio que eran incómodos. Al menos, y no es nada baladí, se salvó el average (+9 en Málaga y -7 en Francia) particular.

Y es que ese detalle del average permite que el Unicaja pueda ser matemáticamente equipo de Round of 16 el próximo 6 de diciembre, fecha de la siguiente jornada. Hay que recordar que el primero de grupo avanza directamente y segundos y terceros se miden en un play in. Ese día juegan en Atenas Peristeri y Le Mans (18:30) y después el Unicaja recibe al Falco Szombathely (20:30). El equipo malagueño sabrá antes del partido si puede ser matemáticamente primero si derrota a los húngaros ese mismo día, con lo que salvaría el incómodo play in contra el tercero del Grupo B en pleno mes de enero. Las cuentas son sencillas. Si el Le Mans gana en Atenas, el Unicaja sería primero matemáticamente de vencer al Falco porque tendrían cuatro y tres triunfos, pero ese average garantizaría, pase lo que pase en el Peristeri-Unicaja, el acceso directo. Y en el que caso de que venza el Peristeri al Le Mans, el primer puesto no sería matemático aún. Eso sí, bastaría perder por menos de 17 puntos en Atenas para obtener el primer puesto en la última jornada.

También hay que contemplar un accidente con los húngaros en el Carpena. Incluso en ese supuesto, el Unicaja dependería de sí mismo para conseguir el primer puesto en la última jornada. Ahí entraría la variable de cómo hubieran quedado Le Mans y Peristeri para posibles empates en caso de derrota. Pero el Unicaja siempre sería primero ganando al equipo de Spanoulis sin depender de lo que pase en otras pistas y aun perdiendo ante el Falco.