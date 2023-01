Baxi Manresa - Unicaja: Un ojo en Tenerife (20:45)

Terminar la primera vuelta suena a parón, vacaciones, pero las exigencias del calendario convierten al último enfrentamiento de ida en el duelo semanal de turno. El próximo fin de semana hay otro partido de Liga Endesa, aunque ese ya no decidirá lo que decide el de este sábado. El Unicaja ya tiene su billete a la Copa del Rey, pero todavía queda algo en juego. Estar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie aún es posible para los malagueños. Luego el torneo del KO es como es, algo que precisamente le añade emoción, y cualquiera del segundo bombo del sorteo le puede dar un disgusto a uno de los teóricos cocos. Bien lo sabe el equipo malagueño, que cuando fue campeón en 2005 se clasificó en la última jornada, ganando al Valladolid y gracias a la derrota del Caja San Fernando con el Baskonia.

Ahora el equipo cajista respira mucho más tranquilo, con la presencia asegurada en Badalona, pero viaja a Manresa con el aliciente extra de que todavía queda algo en juego en esta primera vuelta, cuyo objetivo primordial era estar en la copa. Ya lo explicaba Ibon Navarro tras el encuentro ante el Breogan, el que certificó la clasificación: "En los partidos que hay entre el final de la primera vuelta y la Copa del Rey siempre pasan cosas muy raras, muchos estados anímicos distintos. No ha acabado la primera vuelta y ya parece que sí". Por lo que hay que seguir rindiendo. Lo primero es hacer los deberes en el Nou Congost y ganar, porque luego habrá que echar un ojo a lo que pase en el Tenerife - Real Betis. La cuenta es bien sencilla, el único escenario en el que los malagueños son cabezas de serie es ganando su partido y que el Tenerife no lo haga. La diferencia de puntos ya es favorable a los cajistas, y como es lógico, el conjunto insular no puede reducirla si pierde su encuentro. A priori, parece complicado que los de Txus Vidorreta cedan en su feudo, pero en el deporte todo puede pasar.

Cuentas y terceros aparte, lo principal es que el Unicaja sume la victoria en el Nou Congost. El equipo del Bages ha firmado una pobre primera vuelta con solo tres triunfos a falta de una jornada por disputarse. Tras los buenos resultados del pasado curso, los sustitutos de los artífices de esa campaña no han mantenido el nivel. Es cierto que el equipo dirigido por Pedro Martínez ha acometido cambios durante estos meses y en los encuentros recientes ha mejorado mucho el nivel de competitividad exhibido, pero aún les falta sumar con consistencia para salvarse. El Manresa es penúltimo en la ACB. Curiosamente, en la BCL los resultados son radicalmente opuestos, clasificados para el 'Round of 16' como primeros de grupos, al igual que el Unicaja, pero con una derrota más (4v-2d) que los malagueños.

Ya con Yankuba Sima más integrado en el equipo, el Unicaja se presenta en Manresa con la única baja de Darío Brizuela, el escolta vasco se quedó en Málaga por el nacimiento de su primer hijo. Por su parte, la necesidad de triunfos apremia en el club catalán. Las piezas se van poniendo en su lugar, sin ir más lejos, forzaron una meritoria prórroga ante el Valencia, donde acabó por imponerse la lógica, pero se le ven más mimbres competitivos a los hombres de Pedro Martínez una vez realizados varios cambios en el grupo antes de llegar a mitad de temporada. No es casualidad que esta mejoría coincida con la llegada al equipo de Martinas Geben. En cinco partidos vistiendo de rojo, el pívot lituano promedia 12 puntos y 5,6 rebotes por encuentro. Otra de las grandes amenazas del conjunto manresano es Jerrick Harding, que aporta unos impresionantes 16,5 puntos por noche con unos excelentes porcentajes de acierto. Tampoco podrán despistarse los hombres de verde con un ex cajista como Adam Waczynski, que con su experiencia y talento siempre supone una amenaza para el rival. Con la tranquilidad del objetivo cumplido, el Unicaja prepara la última bala para, no solo ser cabeza de serie en la Copa del Rey, sino para terminar la primera vuelta como uno de los cuatro mejores equipos de la competición.