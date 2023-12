El Baxi Manresa, la "excelencia en las cosas más sencillas"

El Unicaja vuelve al Carpena en un partido con trampa ante el Baxi Manresa, porque el rival juega muy buen baloncesto y es peligros. Ibon Navarro apuntaba que "hay dos claves. Tienen el mejor porcentaje de rebote ofensivo de la Liga, aunque nosotros seamos el mejor defensivo, un 33% que es una barbaridad. Y también el control de puntos fáciles en transición, corren súper agresivo. Necesitamos jugar con la energía y el compromiso con que ellos lo hacen los 40 minutos. No tienen vaivenes en el esfuerzo. Trabajan sin parar e insistiendo en su idea. Corren, fieles a su estilo y no tienen acierto pero insisten. Están 20 abajo en Vitoria, siguen, les llega el acierto y se meten en el partido. Cualquiera puede tirar de tres. El equipo intenta jugar con mucha valentía y agresividad, con cosas sencillas hechas a un nivel excelente y un nivel de concentración y acierto enorme. A nivel estadístico destacan Badio y Robinson, pero hay muchos importantes. Tienen bajas de Guillem Jou o Valulet, pero con el compromiso de todos lo sacan", señalaba sobre el cuadro catalán, que no ha ganado a equipos de la zona alta, algo a lo que quita importancia: "Como una victoria te pone en la zona alta o zona baja, el límite es ínfimo para estar arriba o abajo, no es una cuestión sólo de victorias, es cómo compiten, un equipo que compite siempre tiene opciones de ganar y ellos compiten siempre. El partido de Baskonia lo mostró. Es un equipo súper competitivo, comprometido, 40 minutos a nivel muy alto. Los resultados son secundarios, cuanto más partidos pierdes con el equipo de arriba, más cerca está de ganar. Respeto total hacia ellos".

Por último, Ibon Navarro fue cuestionado por la figura de Pedro Martínez, considerado un referente por el resto de técnicos españoles y sobre lo que destacaría de él: "Muchas cosas, aunque a él no le gusta que le hablemos de él bien (risas). Para todos los que hemos estado de asistentes muchos años y hemos tenido que analizar mucho a sus equipos, es referencia en muchas cosas. Las cosas más sencillas son las más importantes, y hacerla al nivel de la excelencia de su equipo marca la diferencia. Lo más sencillo es lo más importante, el nivel de compromiso de sus jugadores con el estilo, el esfuerzo con que lo hacen... Para todos los entrenadores españoles está la figura de Aíto pero al mismo nivel está la de Pedro, es una referencia en muchas cosas, en la excelencia en las cosas más sencillas, que es lo más complicados a veces".