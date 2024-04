El Belgrado Arena y su pista de led antes de la Final Four

El Belgrado Arena, sede de la Final Four de la Basketball Champions League en la que el Unicaja peleará por el título, tendrá una pista de luces leds durante la Final Four de BCL, novedad tecnológica que se pudo ver en el pasado Mundial Femenino sub 19, celebrado en España, o en el pasado All Star de la NBA. Aliciente visual dentro de un pabellón que ya está preparado para acoger a los equipos. El cuadro malagueño será el primero en entrenarse, justo este miércoles al mediodía. Testará la instalación con la novedosa superficie, que lucía así de espectacular. En los días previos se han realizado preparativos en interior y exterior para dar realce a la competición. No habrá mucho público y se reducirá la capacidad de más de 20.000 espectadores, pero se le quiere dar el ambiente de competición grande.

"Cuando nos enteramos que íbamos a jugar el Mundial en una pista led, la verdad que nos hizo bastante ilusión porque era algo súper novedoso, y como jugadora dices 'qué guay el disponer de esto', más cuando era una de las primeras veces que se usaba. No son luces como puede haber en el Carpena, con focos desde el techo o el videomarcador, sino que las luces salen de la pista, entonces la primera sensación fue chula. Hicimos un entrenamiento antes del Mundial y nos hicieron un show de presentación, donde nos pusieron un vídeo proyectado en la pista. Nosotras estábamos sentadas en la grada. La verdad que súper bien. Sí que pienso que está hecha para el público, porque mientras juegas, estás en un tiempo muerto, o en el descanso, no eres plenamente consciente de todo lo que se está proyectando, cualquier grafismo o lo que sea. Luego cuando ves los vídeos, clips que hay en redes sociales, o fotos desde la grada, nosotras decíamos que parece un videojuego. Era impresionante. Una iniciativa súper chula", decía la jugadora del Unicaja Elena Moreno, que jugó el pasado Mundial sub 19 de Madrid en una superficie igual.