Berni Rodríguez y Sergio Scariolo recuerdan el gran Unicaja

El entrenador y el capitán del mejor Unicaja de la historia, Sergio Scariolo y Berni Rodríguez, se vieron las caras en una charla organizada por la plataforma DAZN en la que también intervinieron Pepu Hernández, primer seleccionador campeón del mundo con España, y el entrenador y comentarista Piti Hurtado. Y, como no podía ser de otra forma, salió en varias ocasiones el recuerdo del gran Unicaja de mediados de la década pasada, pico histórico de la entidad.

Sergio Scariolo recordaba qué suponía para él la figura de Berni: "Lo sentía como mi hombre de confianza. Cambiando compañeros, cambiando equipos y talento dentro de la plantilla, tenía la sensación de que podías confiar no sólo en su rendimiento técnico sino también en la seriedad, en la capacidad de ayudarte al llevar un vestuario, en la capacidad de dar ejemplo, que cuenta más que lo que dice el entrenador. Estar siempre bien, metidos, con entusiasmo, con una sonrisa, con positividad. Eso lo tenía Berni", decía Scariolo, que recordaba episodios concretos: "Vi el otro día el tramo final de la Copa del Rey de Zaragoza. Él asumía también, no era sólo pegamento o un gran especialista defensivo, tareas tácticas muy determinadas. La jugada que se quedó como una jugada icono de la historia del Unicaja, la siguiente quizá tras el triple de Ansley, tiene mucha responsabilidad. En la penetración consigue atraer al hombre de Pepe Sánchez, dejándolo abierto, y éste también lo mete. Tuvimos que atacar a un gran amigo nuestro, Juan Carlos Navarro. Una cosa es mandar hacer y otra saber hacerlo".

Berni recordaba varias anécdotas con Scariolo y Pepu. "Ganamos la Liga en 2006 en junio y el Mundial en septiembre. Esa temporada tuve un pólipo en la garganta de tanto gritar esas celebraciones. Yo soy bastante hablador y había días que no podía hablar en el entrenamiento porque me hacían pruebas. Sergio me decía que cómo podía hablar. Recuerdo también el primer día que estuve en un vestuario con Pepu y Sergio. Sergio llegó a final de noviembre tras salir Paco Alonso. Y se me quedó grabada una primera charla muy potente, queriendo meter a una plantilla que estaba en un momento delicado. La primera vez que habló Pepu fue antes de ir a Japón. Me dijo 'Berni, contamos contigo' y me volví loco. La primera charla que dio en San Fernando también la guardé. Habló de confianza y respeto. Y es algo que siempre intenté aplicar", afirmaba el capitán cajista, ahora comentarista con la plataforma televisiva.

Sobre los jugadores con mejor ética trabajadora con los que coincidieron, Berni señaló la figura de Larry Lewis, clave en la primera temporada de Scariolo en Málaga. Pepu Hernández dijo Carlos Jiménez y Scariolo apeló a un jugador también de la era dorada del Unicaja: Florent Pietrus. "Realmente es la personificación del jugador sacrificado, trabajador para llegar más allá de lo que muchos consiguen alcanzar", decía el seleccionador nacional sobre el jugador francés.

"El partido del triple de Pepe Sánchez", recordaba Berni como partido más especial. Y sobre las canchas, Belgrado y Salónica se llevan la palma como las más calientes. "Jugar en Salónica con el Aris de Gallis y Giannakis era algo superior", cerraba Scariolo.