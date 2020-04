DAZN revive el Unicaja-Barcelona para ir a la Final Four de 2007

Más información 13 años del inolvidable triple de Pepe Sánchez

DAZN, la plataforma que tiene los derechos de la Euroliga y la Eurocup en la que participa el Unicaja, también revivirá esta tarde un clásico de la Euroliga, el tercer encuentro de la serie de 2007 entre Unicaja y FC Barcelona (19:00 horas). El duelo permitió al equipo costasoleño, dirigido en aquel entonces por Sergio Scariolo, clasificarse por primera vez para la Final Four tras eliminar a los barcelonistas al mejor de tres partidos gracias a un triplazo de Pepe Sánchez que todavía se recuerda con emoción en Málaga. Recientemente se cumplieron 13 años.

Al hilo, la plataforma emite una entrevista con José Manuel Calderón y Sergio Rodríguez en la que las estrellas del baloncesto charlan con el malagueño Berni Rodríguez, eterno capitán del Unicaja, y Piti Hurtado para dar su opinión sobre la Euroliga, los jugadores que más les han sorprendido o los dos mundiales ganados por España.

Con respecto a la Euroliga de este año, Sergio Rodríguez se muestra agradecido. “Ha sido una Euroliga muy bonita, por equipos y por jugadores. Ha habido muchos jugadores que han destacado y actuaciones individuales que nunca se habían dado en la Euroliga. Estoy contento de formar parte de una liga tan exigente y muy contento del nivel de competición que hay”, dijo, aunque no era muy optimista con el regreso de la competición: "Soy pesimista con el retorno, hay varios países fuera de la Unión Europa, un alto porcentaje de jugadores americanos regresaron y no están en Europa y no creo que haya tiempo".

Al comparar el campeonato del mundo de 2006, en el que estuvieron los malagueños Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, con el de este año pasado, el canario afirma: “Fueron dos campeonatos preciosos para la selección española. Uno por unas circunstancias en 2006 fue el primero y ganamos todos los partidos y este por la manera en la que el equipo compitió, los dos fueron de una forma épica y lo disfruté mucho”.

Calderón tiene claro cuál es el jugador que más le ha impactado: “LeBron es el que más me ha sorprendido por todo lo que conlleva, lo que mueve tanto dentro como fuera de la pista. Como jugador es el más completo, en conjunto creo que es bueno en todo”.

Mientras, Sergio Rodríguez se remonta a sus inicios para recordar a qué jugadores quería enfrentarse: “Hay varios con los que me hacía mucha ilusión jugar, empezando por Jason Williams, Allen Iverson, Shaquille O'Neal”. El canario también confiesa contra quién ha disfrutado más enfrentándose en la cancha: “El jugador que más me ha gustado jugar en contra, aunque era muy difícil de defender, era Jamal Crawford”.

Por su parte, Calderón pone en valor el sentimiento de equipo, incluso cuando no está en la cancha: “Te alegras como si estuvieras ahí porque están tus compañeros, están tus amigos, porque es una medalla más para el baloncesto español”.

"Hay vida y puede ser fantástica después del deporte. No echo de menos lo que es el baloncesto, pero sí el vestuario, los viajes, el ambiente. Van pasando los años, el físico y la cabeza se cansan", avisaba Berni Rodríguez sobre su experiencia tras la retirada.