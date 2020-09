Bertomeu pide excepciones para las posibles restricciones en los países para jugar Euroliga y Eurocup

Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, habló en las páginas de Sport sobre la situación que se vive en la competición a pocas horas del inicio de las competiciones. El próximo martes arranca ya la Eurocup, con el Unicaja jugando en el Carpena. Se muestra optimista con el desarrollo de la competición, aunque alerta que habrá situaciones parecidas a las del inicio de la ACB.

"La situación actual, si no va a peor en las próximas semanas, podremos gestionarla con los mecanismos que tenemos. Hay que esperar que la situación vaya a mejor en un cierto momento de la temporada. Soy optimista con respecto a que la situación a partir de principios del próximo año irá mejorando, la vacunación etc. Además creo que los países han entendido que la actividad no se puede parar, ya lo hicimos una vez. Soy optimista, repito, porque creo que el comienzo será complicado, como ha sucedido en la ACB, pero nos acostumbraremos, se irá suavizando y volveremos poco a poco a la antigua normalidad. Así lo veo yo", decía el mandamás de la Euroliga.

"Creo que lo importante es tener herramientas para gestionar estos primeros meses de competición que serán diferentes", explicaba Bertomeu: "En septiembre hemos comenzado a discutir con los clubs una serie de medidas tanto en la vertiente sanitaria como en la gestión de la competición (recolocar partidos, cambios de sede) en unas medidas que ya hemos hecho públicas. En paralelo pedimos a los clubs que trabajaran con sus respectivos gobiernos para que se hagan excepciones para las posibles restricciones en los países. Nosotros, por nuestra parte, hemos tenido contactos intensos con la UEFA para establecer unos protocolos comunes. Así facilitamos a los gobiernos una sola política y homogeneizar los protocolos. Esta ha sido la estrategia para evitar problemas", proseguía Bertomeu, que explicaba la controvertida norma de dar por perdidos los partidos al equipo causante de tres aplazamientos: "El espíritu de la norma es que los partidos se jueguen, pero que quede claro que eso lo han aprobado los clubs. No lo he ordenado yo. En fútbol, la UEFA ha legislado que si un partido no se puede jugar por culpa de un equipo se dará por perdido 3-0. Y punto. Nuestro sistema, repito, ha sido aprobado por los clubs y es muy flexible. Es bastante improbable intentar disputar un partido y no poder reprogramarlo en tres ocasiones. En ese escenario tendríamos un problema todos".

Acerca del panorama económico, Bertomeu dice que "el pasado ejercicio no fue bueno porque acabamos con una disminución de ingresos del 30 por ciento. Conseguimos que esto no recayera sólo sobre los clubs que les impactó en un 13 por ciento. Eso habla de la buena gestión. Los clubs también perdieron entre un 20 y un 35%. Ahora habría que ver el impacto en los presupuestos de este año.En principio no nos habría de impactar si se celebra la competición y cumplimos nuestros compromisos con sponsors y televisiones. Los clubes sí que han bajado sus presupuestos entre un 10 y un 15 por ciento".