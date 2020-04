Bertomeu: "Tenemos la obligación de volver si las autoridades sanitarias lo permiten"

Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, ya habló hace un par de semanas en una conferencia sobre los planes para ella y para la Eurocup, que serán concretos el 24 de mayo como tope, para retomar la competición en esta temporada o para cancelarla definitivamente. En esta ocasión habló en una entrevista en la prensa rusa, incidiendo en la máxima competición, pero con algunos detalles interesante también en clave Unicaja.

"Ya existe un impacto económico negativo para los clubes, la liga y todos nuestros socios, como es el caso de casi todos los sectores empresariales del mundo. El tamaño del daño dependerá de cuándo la situación vuelva a la normalidad y en qué condiciones se puede reiniciar la actividad. Que podamos reanudar la temporada o no, cuando los aficionados regresen a las gradas en la temporada 2020-21…", razonaba Bertomeu: "Hay muchos factores que influirán en el tamaño del daño pero, a partir de hoy, ya ha habido un impacto significativo principalmente en los clubes, que han perdido muchos partidos en casa y el beneficio que conlleva en términos de ingresos del día de partido".

Salud o economía es un debate en la sociedad. "Es obvio que las implicaciones económicas son importantes al decidir si la temporada se reanudará o no, pero reducir una decisión tan importante a un concepto económico es injusto e inexacto. El factor principal para tomar esta decisión será no poner en peligro la salud de nuestros jugadores, entrenadores o árbitros. No pondremos en peligro la salud de nuestros aficionados, no pondremos en peligro la salud del club, el pabellón, el personal de la liga ni la población en general", recalcaba Bertomeu.

"Si los gobiernos y las autoridades sanitarias permiten que se jueguen los partidos, y si podemos poner las medidas correctas de salud y seguridad para proteger a los participantes, creo que tenemos la obligación de reanudar la temporada. Una obligación no solo para con nuestros socios, sino más importante, para los aficionados. Existimos gracias a ellos y, si podemos, debemos una de sus mayores pasiones: el baloncesto de la más alta calidad", incidía Bertomeu, que señalaba el problema principal: "Las principales dificultades provienen de la gran variedad de clubes de diferentes países que tenemos. Muchas realidades diferentes, con diferentes marcos legales, diferentes impuestos y diferentes situaciones individuales. Acercarse a cada situación desde una perspectiva colectiva en lugar de una individual es siempre el mayor desafío".

No obstante, quiere mandar un mensaje optimismo: "El baloncesto europeo tiene un futuro brillante. La Euroliga estaba en el mejor momento de su historia en niveles de asistencia a los pabellones, récords de audiencia y participación, niveles récord de interés de los aficionados… Esto muestra que estábamos en el camino correcto, pero también que debemos continuar mejorando y corrigiendo algunos desafíos históricos que hemos tenido a una velocidad mayor. Ahora es difícil hablar sobre cualquier cambio, aunque es absolutamente seguro que los habrá. Todos los empresarios de todo el mundo deberán redefinir más o menos muchos aspectos de sus operaciones después de la pandemia. Esperemos que hagamos esto para mejorar. En este caso, podemos declarar con orgullo que tenemos una ventaja competitiva. La filosofía de la Euroliga siempre ha sido aceptar el cambio como una evolución necesaria y darle vida.

Acerca de la posible implantación de un límite salarial y otras medidas de estabilidad financiera, Bertomeu aseguró que "La Euroliga revisará todos los cambios. Pero es importante entender lo principal: las perspectivas favorables para nuestros clubes significan perspectivas favorables para nuestros jugadores, ya que sus intereses están interconectados".