Eurocup: Una final a ocho sin espectadores, con julio como tope, escenario más probable

El CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu, celebró este jueves una videoconferencia con medios de toda Europa en la que explicó cómo está la situación con la Euroliga y la Eurocup. El deseo, para ellos se trabaja, es acabar ambas competiciones. Habló Bertomeu abiertamente de que la posibilidad de una Final a Ocho se celebre en ambos torneos, con la situación más favorable en la Eurocup por estar los ocho clubes ya seleccionados. En la Euroliga aún quedan seis jornadas de temporada regular. El Unicaja está pendiente de la decisión que se tome. Para finales de mayo como muy tarde, se tomará, se comprometió Bertomeu, que ve final de julio como tope para poder acabar.

"Quizá no podamos mantener el formato, nuestra idea aún será apurar si es posible, tenemos más obstáculos que las ligas domésticas al jugar en varios países. Una de las opciones es retomar la competición con una Final a 8 que reemplace la Final Four en un país. Tenemos con la Eurocup una idea igual en un escenario menos complejo pues sólo quedan justamente ocho equipos. En caso de que así sea, habría dos sedes", decía el máximo mandatario de la mejor competición europea.

Sobre las fechas que se manejan, Bertomeu decía que "no podemos ir más allá del final de julio. No podemos jugar en septiembre o octubre. Perjudicaría a las siguientes temporadas e incrementaría los problemas. Tenemos que evitar ese impacto en la 2020/21, tendría efecto en pretemporada, planificaciones, vacaciones. Debería ser final de julio la fecha para resolver la competición", insistía Bertomeu, sin descartar explícitamente agosto: "Las soluciones van en paralelo en las dos competiciones. Si podemos recuperar la Eurocup con play off, lo haremos, como la Euroliga. Pero si la final a 8 es la consecuencia, tenemos los mecanismos. No tendremos diferentes soluciones para Euroliga o Eurocup, las condiciones irán igual en las dos competiciones".

Sí era contundente Bertomeu al afirmar que no podrá haber cambios en las plantillas: "No puedo dar una precisión sobre los equipos que han dejado marchar jugadores. Les pedimos que estuvieran listos para reanudar las competiciones. Con la opción de ir a sus respectivos países, pero es una responsabilidad de los clubes y los jugadores que estén a tiempo. No se podrán registrar nuevos jugadores, deben terminar con los rosters actuales. Si tienen menos jugadores de los necesarios serán excluidos, es su responsabilidad. Depende de los clubes asegurarse, si un jugador no puede participar en un partido será responsabilidad de un club. Mandamos una recomendación, entendemos a los jugadores que quisieron volver a su país de origen, cerca de sus familias. Pero es su responsabilidad tomar las medidas para volver cuando se les necesite".

Mandatarios de Virtus y Partizan se postularon para acoger una hipotética Final a Ocho de la Eurocup y Bertomeu explicó qué tendrá prioridad. "Sé las declaraciones de Virtus y Partizan, no tuvimos conversaciones con ellos ni con otros clubes, aún trabajamos en el original plan, el de jugar play off, entonces nos moveremos hacia la Final a Ocho si no es posible. Las especulaciones sobre si pueden acoger o no... Lo más importante serán las condiciones en que podamos retomar la competición buscando la protección, la salud. Será el principal argumento para tomar la decisión si hay que celebrar una Final a Ocho", decía Bertomeu, que entendía que será sin público la resolución de esta temporada: "Lo más realista es que será sin aficionados. No es realista hablar de público en las gradas, soy algo más optimista respecto a la temporada próxima. Tendremos que adaptarnos a unas nuevas condiciones de socializarnos al ir a partidos o eventos con mucha asistencia, condiciones sanitarias. Espero empezar la próxima temporada con espectadores. Si no podemos tendremos que ser flexibles y encontrar soluciones".

Hay que recordar que los dos finalistas de la Eurocup jugarían la próxima Euroliga si todo acaba con normalidad. Sería sólo el campeón si el Valencia se mete entre los ocho primeros, situación en la que no está ahora mismo, aunque empata. Desde la ciudad del Turia se le preguntó por qué sucedería con el club valenciano si finalmente se cancela la temporada. "No me puedo anticipar, pertenece a los clubes. Hemos visto varias situaciones. En Lituania, la Liga y la Federación decidieron cancelar la Liga y proclamar campeón al Zalgiris. En Italia, igual, pero no dieron a ninguno el título. Misma decisión, distintas medidas. Hay muchas opciones, no puedo anticipar ninguna porque será irrelevante sin la decisión de los clubes, tendré una opinión y la diré a los clubes. No tenemos ninguna necesidad de tomar una decisión ya. Del puesto 6 al 15 hay múltiples soluciones, cualquier solución será injusta".

"No más prontos del final de mayo habrá una decisión. Los timelines pueden adelantarse, pero no más tarde de mayo tomaremos una decisión. Es muy dinámica la situación, hacer predicciones son arriesgadas. Al final de mayo como máximo tomaremos una decisión", insistió Bertomeu.

Habló Bertomeu de varios temas más:

Situación

"Un momento nunca visto antes. Tenemos que pensar en la evolución de la pandemia, estamos pendientes de la salud. Suspendimos el 12 de marzo todas nuestras competiciones, pocas horas después que la NBA y días antes de la UEFA y otras organizaciones. Hemos estado estudiado el impacto en nuestros clubes, jugadores y comunidades. Hemos hablado con árbitros, con asociaciones para encontrar soluciones. Esperamos tener resultados específicos tras las conversaciones. Es pronto para valorar escenario, si podemos finalizar y en qué condiciones. Queremos reanudar, también por nuestras televisiones y esponsors, por nuestros aficionados sobre todo. Queremos hacerlo pero sólo cuando las condiciones lo permitan, no perjudicaremos ni pondremos en peligro salud de nadie. Si podemos garantizar la salud, queremos jugar las seis rondas que quedan con un protocolo de tres días para volver a las ciudades, dos semanas de cuarentena y dos semanas de entrenamientos. Es incierto si podemos jugar, es seguro que no podremos jugar el 25 mayo la Final Four".

Medidas

"Estamos contactando con especialistas para encontrar protocolos de alto nivel. Estamos revisando los medios médicos para tener seguridad. Tenemos calendarios alternativas con fechas y horas de comienzo, pero una decisión no se puede tomar así sin tener seguridad. Durante el próximo mes intentaremos tomar una decisión".

Futuro

"Tendrá consecuencias en el deporte, hay mucha incertidumbre. Tenemos que salir mejor preparados con ideas claras y gran determinación. Con argumentos más fuertes. La crisis nos ayudará a resolver problemas estructurales que hemos tenido en los últimos años".

Sedes

"No hay candidatos. Tenemos que estudiar qué zonas se excluyen porque estén más afectadas por el virus, buscaremos arenas que estén preparados para jugar con infraestructuras en infraestructuras. Qué mercados han sido más impactados por el virus. Es imposible saberlo ahora. Crear una atmósfera más cercano a la normalidad en términos de salud. Es muy pronto, pero trabajamos en distintas alternativas. Es muy pronto".

Estructura

"Todo el mundo entenderá que no somos perfectos. La Liga está una permanente evolución implementada por los clubes. No es la estructura perfecta, la distribución en el territorio europeo debe ser más homogéneo y enfocado a los grandes mercados. Hace 20 años, países que no eran relevantes ahora son prioritarios, como Alemania. Hay que aprobar reglas para depender de los propietarios. La estructura de los clubes debe estar más enfocada en los negocios. Necesitamos gente de negocio para garantizar la estabilidad de los clubes".

Wild Cards

"No hemos pensado en eso. No tenemos en mente cómo podemos recolocar los equipos. Las wild cards no están en nuestra mente. Si podemos terminar será posible recolocar las plazas. Algunas ligas domésticas no han podido acabar. Para adjudicar los puestos de Eurocup, basados en las competiciones nacionales, será difícil encontrar soluciones homogéneas en toda Europa. Eso no nos ayudará a encontrar la solución, que haya ligas que hayan acabado. Tendremos un equipo de los Balcanes, siempre tendrá una representación".

China

"Da idea su situación [tenía previsto empezar el 15 de abril y no empezará hasta el 1 de mayo] cómo importante es tomar medidas. Honestamente al 100%, tenemos una clara idea y no vamos a proponer una decisión arriesgada, si tenemos que cancelar la competición, lo haremos. Si vemos el mínimo riesgo discutiremos con los clubes tomar esa decisión. No estamos construyendo en el aire, seguimos la evolución del virus en cada país. Tenemos que escoger un país que pueda escoger estos eventos. Ver cómo ha impactado el virus al país, si el mercado de la ciudad puede proveer los requerimientos que se van a pedir en estas especiales circunstancias. Estamos hablando con diferentes ciudades, es un trabajo duro, pero es una prioridad la salud para escoger una sede".

Consecuencias

"La próxima temporada se verá afectada, no sé con qué intensidad, dependemos de cuándo podamos volver a la vida normal. Debemos trabajar con datos, no con sensaciones. Debemos ser precisos, cómo vamos a acabar esta situación. Hasta que no veamos cuándo podemos volver a tener espectadores en las pistas... Para preparar la próxima temporada tenemos que resolver primero ésta. Final de mayo o junio tendremos un mapa más concreto. Sabremos si la temporada puede terminar bien o no, sabremos".