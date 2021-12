Katsikaris: "La Copa va a ser una lucha tremenda"

Fotis Katsikaris mostraba cierto alivio en la sala de prensa de San Pablo después de la victoria del Unicaja. Era consciente de que su equipo no había jugado bien sobre el parqué, pero el técnico griego quiso centrarse en darle valor a la victoria, tercera consecutiva en la Liga Endesa, y en contextualizar un partido que siempre puede complicarse fuera de casa.

“Esperábamos un partido así duro, de 40 minutos. Después de la ventana y del cambio de entrenador del Betis, con dos jugadores nuevos, siempre te encuentras con un cambio, hay una actitud diferente. Hemos salido un poquito no con dudas, pero sin la velocidad en ataque necesaria, cometiendo mucho errores, nueve pérdidas en la primera parte, Lo hablamos mucho en el día a día, es un problema lo de las pérdidas. No teníamos la velocidad de compartir el balón. La segunda parte mucho mejor, en defensa y ataque. Ellos volvieron con situaciones de uno contra uno, nos hemos equivocado un poco. Lo importante es la victoria, no es fácil ganar fuera de casa en la Liga Endesa”, decía Katsikaris, que respondía si veía de estar manera un poco más cerca la Copa del Rey: “Claro, va a ser una lucha tremenda, ocho equipos, al no haber anfitrión, van a dar todo. Estamos todos ahí, cada partido va a ser importante de los cinco que faltan. Esperábamos dificultad, es un equipo necesitado el Betis. Estoy muy contento con la victoria”.

“A todos los equipos les cuesta cerrar partidos, muy pocos son consistentes los 40 minutos, el rival siempre es duro y te pone dificultades”, respondía el heleno cuando se le cuestionaba por los numerosos altibajos del equipo y la dificultad para sacar partidos adelante:“Hay que tener más regularidad. Hubo una reacción del Betis, dos balones perdidos, con el error de la antideportiva a Rubén que ha eliminado toda la jugada. Nos ha parado nuestro ritmo. No teníamos esa chispa al inicio, dimos ocho puntos a s jugador belga, gente que sabíamos que iba a estar no la paramos. No usamos las faltas, sólo una en todo el primer cuarto. Si hay que jugar finales no lo podemos permitir. Somos un equipo que nos afecta mucho defender mal, si podemos correr somos eficaces en ataque y producimos mucho”.

“De regla tiene que anular toda la situación. Tenía que estar Rubén tirando y no Francis. Es un error de los árbitros, que deben saber quién ha recibido la falta, pero después hacen lo correcto. Con Luis no pasó nada. Cuando se cae Eric no paran los árbitros a pesar de estar en la mitad de la pintura. Luis protestaba que por qué no tirábamos el balón, los árbitros no decían de parar y por eso seguimos, pero no era lógico que siguiera el juego”, señalaba sobre el momento polémico del partido, al tiempo que respondía sobre varios nombres propios, como Rubén Guerrero, al que se ha vinculado con el Betis: “Siempre cuento con él, conoce su rol, nos ha ayudado, es nuestro jugador. Suáres stá trabajando bien, coge ritmo con entrenos, su experiencia la necesitamos, nos ayuda. Con Barreiro es un proceso, vas con tu rival, es un tema táctico, si podemos jugar con Barreiro de tres, vamos a jugar cuando tenga enfrente un tres alto. Había que ganar el partido y sacar las cartas para ganar que necesitábamos”.