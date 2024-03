Bombazo en la BCL: Hapoel Jerusalén, eliminado

La última jornada del Round of 16 de BCL deja una sorpresa tremenda. El Hapoel Jerusalén, que tenía bien encarrilada la clasificación a cuartos de final, queda fuera de los cuartos de final, al caer en Turquía frente al Pinar Karsiyaka, que no tenía nada en juego (98-87). Para refrendar el desastre, Lenovo Tenerife no superó al Peristeri en Atenas (90-82), por lo que finalmente accede el equipo griego como segundo de grupo, y los de Vidorreta como líderes. Peristeri empezó esta fase con un 0-3. El Unicaja esquiva por lo tanto al Lenovo Tenerife en el sorteo, pero podría volver a cruzarse con los helenos, dirigidos por Vassilis Spanoulis, plantilla reestructurada en comparación a la de otoño. Y culminando una clasificación que estaba delicada en esta última jornada, donde se divisaba un mano a mano entre Lenovo y Hapoel por el liderato. Un coco fuera, subcampeón de la competición, y que había mostrado unas armas temibles, pese a la salida del técnico Aleksandar Dzikic en enero. Pese al contexto geopolítico difícil en Israel, pudo distanciarse el Hapoel y que el club mantuviera una estabilidad deportiva.

Era un partido incómodo, por el músculo del Pinar, de los más poderosos económicamente de la competición, como el grueso de los equipos turcos que participan en esta BCL. Vernon Carey Jr, jugador más valorado de esta edición (23.7 por partido), hizo 17 puntos y 7 rebotes; un jugador de la rueda de Euroliga durante más de una década como Errick McCollum, que anotaría 20 tantos. Ningún aliciente deportivo, pero una plantilla que si juega con soltura, es capaz de lo mejor, y cumplir también el peor de los escenarios, como ha demostrado durante toda esta fase. En el Hapoel, el mejor fue Zach Hankins (18 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración), nombrado en el Mejor Quinteto de la BCL 22/23, y que ejemplifica la fortaleza de los israelíes.

Una estructura con potencial Euroliga. Estuvo cerca la pasada temporada de hacer el paso a Eurocup, precisamente con ese pretexto, el estar con los mejores. Pero se mantuvo en el universo FIBA y ahora da un paso hacia atrás. A comienzos de marzo, en esa encuesta extendida de BCL, donde se cuestionaba a los 16 responsables deportivos de los clubes del Round of 16, un 36.4% situaba al Hapoel como campeón, el segundo más votado tras el Unicaja. Los dos que se han mantenido en rankings y enumerado de favoritos, también con uno de los presupuestos más holgados. Curiosamente, en ese cuestionario, la pista más compleja es eñ Mustafa Kemal Ataturk Karsiyaka Spor Salonu en Izmir (Turquía), donde el Pinar Karsiyaka juega sus partidos en casa (54.5%). Llamativa coincidencia. Donde los israelíes han dicho adiós. Todo un bombazo.