La sede de la Final Four de la BCL se conocerá este jueves

El nombre de la ciudad que albergará la Final Four de la Basketball Champions League 2024 se revelará el jueves, durante una ceremonia que contará con el sorteo de los cuartos de final y la Final Four. El anfitrión del evento de final de temporada 2024 sucederá a Málaga, que acogió el año pasado una edición exitosa del torneo, aunque no fuera favorable para los intereses del Unicaja. Entonces concluyó la temporada 2022-23 de la Basketball Champions League con el título del Telekom Bonn.

Ello hace indicar que no habrá necesariamente un equipo anfitrión en el torneo, como ha sucedido en anteriores ediciones salvo en 2022 en Bilbao. Era una aspiración de la FIBA hacer un evento sin tener que esperar a que uno de los equipos de la Final Four fuera el organizador para darle más vuelto al evento. Está prevista la celebración para el fin de semana del 3 al 5 de mayo. No será Málaga, como han opinado ya personas del club y de las instituciones. Murcia se había postulado, pero la FIBA pretende diversificar y no hacer una tercera edición consecutiva en España. Las opciones de Alemania y Turquía eran las que estaban más calientes en los conciliábulos.

La ceremonia del sorteo del jueves comenzará a las 19:00 horas y se retransmitirá en directo en el canal oficial de YouTube de BCL desde la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en Suiza. El anuncio de la ciudad sede de la Final Four abrirá el proceso y será seguido por el sorteo de los cuartos de final, que determinará los cuatro emparejamientos de esa fase. Los ganadores de los cuatro grupos de octavos de final serán cabezas de serie en el sorteo, entre ellos el Unicaja, y tendrán ventaja de local en su serie de cuartos de final al mejor de tres. Los cuatro equipos que queden segundos en sus respectivos grupos de octavos de final quedarán sin cabezas de serie. La ceremonia del jueves concluirá con el sorteo de la Final Four.

Al entrar en la última semana de acción de los octavos de final, Unicaja es el único equipo que se ha asegurado un lugar entre los cabezas de serie. Los vigentes campeones Telekom Baskets Bonn, así como MHP RIESEN Ludwigsburg y Lenovo Tenerife también han conseguido su billete para los cuartos de final, pero su clasificación se determinará en el último día de los octavos de final, al igual que los equipos que ganen el resto de las cuatro plazas para cuartos de final.