El Unicaja jugará la fase previa de la Basketball Champions League

No habrá invitación directa para jugar la Basketball Champions League, pero sí para jugar la fase previa. La calle de en medio. El Unicaja deberá jugar del 23 al 25 de septiembre una fase de eliminatoria con seis equipos, de los que sólo uno llegará a la de grupos. La Opinión de Málaga informó de esta decisión y este periódico pudo confirmar que está en lo cierto. Se jugarán dos partidos previos de ‘cuartos de final’ y el Unicaja y otro equipo estarán directamente en semifinales. Todo se conocerá en el sorteo que se celebrará el próximo día 7 de julio, donde se trazará el camino tanto para la fase previa como para la de grupos. 24 equipos competirán, en cuatro grupos de seis, por cuatro plazas. Este jueves se sabrán cuáles son los 56 equipos en total que intervienen y será cuando llegue la confirmación oficial.

El Unicaja pretende ser una de las cuatro sedes de la fase previa, pero hay un inconveniente serio. El Martín Carpena está ocupado con un concierto de Malú el próximo sábado 24 de septiembre, en mitad de la teórica competición. El calendario está constreñido por detrás y por delante. El Eurobásket acaba el domingo día 18 de septiembre. Y para el miércoles 28 del mismo mes está previsto que se disputen los primeros partidos de la Liga Endesa. Así que, salvo solución alternativa, parece complicado que el Palacio pueda albergar esa fase previa.

No es la situación ideal pero es un alivio para el club malagueño, que, no obstante, tendrá que hilar fino ahora, por ejemplo, con la campaña de abonados. Cambia de manera ostensible jugar o no la competición europea. Para atraer jugadores es también una buena noticia que haya competición europea, no garantizada al 100% pero sí con posibilidad de jugarla.

Este jueves se conocerán más detalles. En Lugo también trascendió que el Breogán tendrá una invitación para jugar una fase previa. De esta manera hay una solución salomónica para que no haya agravios a favor del Unicaja, que hizo una apuesta potente, celebrada por la FIBA, al cambiar de acera y dejar la Euroliga. Se mantuvo firme también al no dar marcha atrás e irse a la Eurocup. El duodécimo puesto en la ACB pesaba en contra, pero con la invitación al Breogán y las cuatro plazas para Tenerife, Manresa, Murcia y Bilbao habrá una potente representación de la Liga Endesa en la competición. El año pasado entró un quinto equipo turco entre los 28 y esta vez se ha abierto la mano con la ACB, la Liga que ha dominado en las seis ediciones disputadas de la competición. El peso del Unicaja

El contacto del club de Los Guindos con el CEO de la BCL, Patrick Comninos, ha sido constante durante la temporada. Y este jueves cristalizará que el equipo malagueño tenga el plan B de jugar la fase previa de la competición para poder acceder a la competición. Un trago que obligará también a reducir el margen de error al mínimo y acelerar en pretemporada para llegar en las mejores condiciones posibles para competir en partidos a vida o muerte desde el mes de septiembre. No es el mejor escenario posible, pero es el peaje por la nefasta temporada 2021/22 realizada para seguir compitiendo en Europa, algo que el Unicaja ha hecho de manera ininterrumpida durante los últimos 26 años, desde que en 1995/96 se jugara la Euroliga.