Patrick Comninos (Atenas, 52 años) es el CEO de la Basketball Champions League (BCL), la competición que el Unicaja ha elegido jugar las próximas temporadas. Con formación en Washington y Londres, tiene amplia experiencia en la gestión deportiva. Director de fútbol en los Juegos Olímpicos de Atenas’04, CEO de la Federación Griega de fútbol y la Superliga Griega y director de operaciones de los clubes en la UEFA antes de desembarcar como CEO de la Basketball Champions League en 2016. Durante media hora atiende a Málaga Hoy para explicar cómo es la competición y los beneficios que puede tener al Unicaja.

–Es una competición nueva para los aficionados de Málaga, para el club. ¿Qué nos puede decir de la BCL?

–La entrada del Unicaja va en la dirección en la que queremos que marche nuestra competición, continuar creciendo. Hacerla más competitiva y ofrecer una oportunidad a los equipos de la BCL seguir muy competitivos en las ligas domésticas y las competiciones internacionales. Queremos que nuestros equipos tengan éxito en todas las competiciones en las que intervengan. Colaboramos estrechamente con la ACB y en los últimos años todos los equipos españoles en la BCL han tenido éxitos, también en competiciones nacionales, como Burgos y Tenerife. Esta colaboración es beneficiosa. En los últimos años hemos visto clubes grandes tomar la dirección de la BCL. Unicaja Málaga es el más reciente y probablemente uno de los más grandes que ha tomado la decisión. Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros equipos una atmósfera competitiva que incluya a algunos de los mejores equipos de Europa.

–¿Qué supone que el Unicaja entre en la competición? ¿Era un objetivo de la BCL?

–No diría un objetivo en ese término. Hablamos con equipos de toda Europa. Estamos muy contentos de que cada vez más equipos elijan venir a la BCL. El Unicaja es el más reciente y es uno de los tres equipos que en los últimos cinco años han ganado la Eurocup, como Galatasaray y Darussafaka, que han elegido jugar en la BCL. Para nosotros es un buen indicador de que la competitividad que existe y el interés por jugarla. Tener un club como el Unicaja es algo grande para nosotros, es una validación de que estamos dando los pasos correctos en la dirección adecuada que el Consejo del Unicaja decidiera de manera unánime unirse a la BCL.

–¿Con quién habló del Unicaja en este proceso y cuál fue el feeling con ellos?

–Creo que el club tiene una gran experiencia en Europa y una gran historia, ha jugado 16 de las 19 últimas ediciones de la Euroliga, ha ganado la Eurocup y es uno de los clubes más consistentes del baloncesto europeo. Sus responsables tienen una gran experiencia en seguir qué ocurre en el baloncesto europeo y han estado alerta con lo que sucedía en la BCL. Tenemos grandes embajadores con equipos como el Tenerife o Burgos que han ganado nuestra competición. Zaragoza acabó tercero hace un mes. La BCLha recibido muchos comentarios positivos en España y la gente del Unicaja lo ha seguido. Y ha hecho esa elección.

–¿Es España un gran mercado para la BCL?

–Incuestionablemente. España y la ACB es la liga más competitiva en Europa, nadie puede negarlo. El hecho es que tenemos a dos equipos entre los seis mejores, ahora viene el Unicaja... La ACB es un socio muy importante con una constante colaboración y ha ayudado a crecer la competición.

–¿Fueron muy largas las negociaciones con el Unicaja?

–No lo llamaría negociación, tuvimos fructuosas conversaciones en las últimas semanas. El club necesitaba comprender qué significa jugar en la BCL. En estos días, las competiciones europeas ofrecen filosofías distintas, formatos y calendarios. El Unicaja quería comprender todo eso y finalmente eligió.

–Jorge Garbajosa fue un ídolo como jugador en Málaga. Como presidente de la FEB, ¿ha jugado un rol importante en este acercamiento?

–Jorge, como miembro del board de la FIBA, sigue muy de cerca los progresos de la BCL. No deberíamos olvidar que en cada Final Four tuvimos un equipo español y él estuvo allí salvo en la última, en Nihzny. Ha seguido muy de cerca todo y obviamente tiene una opinión sobre la competición y obviamente estamos encantados de que nuestras opiniones estén alineadas.

–Sé que es un acuerdo privado, pero debo preguntar. ¿El Unicaja debe quedar entre los ocho primeros de la ACB para poder seguir jugando la Basketball Champions League en posteriores temporadas?

–Como siempre hemos dicho, todos los clubes se ganan el derecho a participar en la BCL por resultados deportivos, sean en la ACB o, a menudo, en la propia BCL. Para nosotros, el requisito para participar son los resultados en la última temporada o durante las tres últimas temporadas.

–Así que debe acabar en el Top 8 de la ACB para seguir más años.

–Esperemos que sea algo que el Unicaja sea capaz de conseguir.

–Sobre el dinero. ¿Hay algún bonus para el Unicaja por jugar la BCL?

–Es algo de lo que no podemos hablar. Es un acuerdo privado. Lo que sí puedo decir es que cualquier acuerdo con cualquier club está unido a los resultados deportivos.

–¿Cómo convencería a los aficionados del Unicaja de que no es un paso atrás para el club jugar la BCL?

–Creo que la respuesta simple es la que daba en conversaciones similares a los aficionados del Galatasaray, Darussafaka, Rytas, Limoges, Hapoel o Bamberg, que en los últimos años han tomado este camino, han escogido este ofrecimiento y han visto esta exposición que tenemos. Ofrecemos una gran penetración en redes sociales, la oportunidad de ganar un título europeo, competir con grandes equipos. Lo que los aficionados quieren al final son partidos excitantes, partidos que les atraigan al pabellón, que cada encuentro tenga una consecuencia, no partidos por jugar partidos. Creo que en nuestro ambiente ponemos en valor partidos de alta intensidad y con mucho en juego. Los aficionados del Unicaja podrán ver partidos muy interesantes y con consecuencias si se gana o si se pierde desde mediados de octubre.

–Uno de los motivos que se dan en el Unicaja para el cambio es los premios de la BCL. ¿Se mantendrán?

–Absolutamente. Es importante mencionar que durante esta pandemia, con crisis, hemos sido la única competición en concluir la temporada 2019/20, coronando a Burgos en Atenas en octubre. Finalizamos la temporada y dimos todos los premios en una circunstancia difícil como un año de Covid. Sabíamos que había retos importantes, pero mantuvimos nuestro compromiso y dimos a los equipos los premios. Es nuestro compromiso para la temporada próxima, el ganador recibirá un millón de euros y el resto de equipos las cantidades acordadas. Mantenemos los mismos premios.

–¿Es una alternativa real la BCL a la Eurocup, incluso más adelante a la Euroliga?

–No usaría la palabra alternativa. Proponemos un modelo distintos, nuestras diferencias son básicamente filosóficas con la Euroliga. Con nuestras diferencias, las dos amamos el baloncesto, pero la diferencia fundamental es que queremos que las competiciones europeas estén unidas a las competiciones nacionales para protegerlas. Y dar oportunidades a los clubes de toda Europa, no cerrar a sólo pocos clubes, para que participen. Así que para nosotros es un asunto de filosofía y equilibrio, lo que es importante para un equipo. Debe haber una conexión entre la ACB y la BCL.

–¿Es posible un acuerdo con la Euroliga en los próximos años?

–Siempre estamos abiertos, así lo hemos expresado en los últimos años, a hablar con clubes de Euroliga, los propietarios y socios. Hay valores y principios que tenemos que proteger, como la protección y promoción de las selecciones nacionales y las ligas locales. Eso no negociable, son límites que debemos proteger. Pero a partir de ahí, podemos discutir de todo y estamos abiertos a cualquier acuerdo para el beneficio del baloncesto. Es un gran deporte, muy popular, pero que no está comercializado en su máximo potencial. Tenemos una obligación en ese sentido.

–Para los aficionados es difícil de entender, para los medios también explicarlo, que haya varias competiciones europeas organizadas por distintos organismos, hay confusión.

–Soy el primero en estar de acuerdo. Creo que hay mucha confusión e incertidumbre. Y para el aficionado medio es difícil seguirlo. Somos los primeros en comprenderlo. Desde que en 2016 lanzamos la BCL dijimos que una de nuestras misiones era cambiar el paisaje del baloncesto europeo. Tenemos que ser una parte de ese paisaje, tener un sitio en la mesa. Hemos conseguido demostrar que hay un modelo alternativo en que los resultados en las ligas nacionales importen y equipos de toda Europa estén motivados para participar. Le doy alguna información estadística. Hemos recibido 73 solicitudes de 30 países distintos en Europa. Muchos clubes y muchos países practican baloncesto, no sólo en cinco o seis donde el baloncesto está comercializado a alto nivel. Este es un deporte practicado en toda Europa, con miles de clubes. Y es nuestra obligación que este ecosistema pueda vivir. Como siempre decimos, el baloncesto en Europa no es jugado sólo por 11 ó 13 clubes. Es jugado por cientos de clubes.

–¿Cómo será el formato de la temporada próxima?

–Será muy parecido al de este año pasado, encontramos muchos beneficios en este modelo. Menos partidos y más importantes. Sabemos que la situación en octubre con el Covid es incierta, aún no sabemos si los aficionados podrán acudir, así que queremos ofrecer a los clubes ciertas certezas para que puedan ser competitivos. Así que serán ocho grupos de cuatro equipos en la temporada regular. Tenemos una ligera modificación. Los ocho ganadores de grupos se clasificarán directamente para el Top 16. Segundos y terceros se enfrentarán en un torneo de play in al mejor de tres partidos para seguir en competición. Habrá un Top 16 con cuatro grupos de cuatro equipos y un play off posterior al que avanzan los dos mejores, con ventaja de campo para los primeros del Top 16. Haremos un anuncio formal, no obstante, cuando se acerque la fecha del sorteo, que será el 7 de julio. Cuando nos acerquemos daremos más información y detalles.

–¿Cómo es el nivel de juego respecto a la esfera Euroliga en la BCL?

–Es difícil comparar niveles. La Euroliga tiene muchos de los mejores de Europa, pero sí observamos las actuaciones de los equipos de la BCL en competiciones nacionales, donde compiten con los de Euroliga o Eurocup en un ambiente similar. Un equipo como Tenerife hace semifinales en la ACB. Tenemos dos equipos en Francia, Dijon y Estrasburgo, que están en semifinales. Dos equipos entre los cuatro mejores también en Grecia y Turquía y podemos ir por toda Europa. El hecho es que los equipos de la BCL lo hacen muy bien en sus ligas domésticas refuerza su competitividad, seguro.

–Sé que es pronto para hablar de ello, pero ¿sería Málaga un buen lugar para organizar una Final Four?

–Málaga sería ciertamente un buen destino, aunque ahora estamos examinando y considerando la idea de celebrar la Final Four en una sede neutral para darnos la oportunidad de planificar las operaciones con antelación y no limitar el tiempo. En los últimos cinco años hemos comprobado que el nivel de interés ha aumentado, cada año la Final Four es más grande y mejor, pero el tiempo de organización no es el mismo al esperar a que uno de los equipos clasificados sea la sede. Si queremos crecer necesitamos planificar con antelación y necesitamos seleccionar antes y no unirlo a los equipos participantes en ella.

–¿Cuánto creció la BCL? ¿Cuáles son los planes para expandirla?

–El crecimiento es muy evidente, podemos medirlo en varios aspectos. La calidad de los clubes participantes, no sólo por la marca y los equipos. Cuántos equipos del Top 4 de las ligas europeas juegan aquí es un indicador. En cada liga nacional europea tenemos un equipo de la BCL jugando entre los cuatro primeros salvo la VTB, la única en la que el mejor acabó quinto. En las demás, con clubes de Euroliga y Eurocup, ahí están entre los cuatro. Tenemos tres millones de seguidores en las redes sociales, más que ninguna otra competición europea, las audiencias crecen. Estamos convencidos con datos de nuestro crecimiento.