Bouteille intentará llegar al domingo

El Unicaja volvió a entrenar este martes en doble sesión. Por la mañana en la parcela más física acabada con algo de trabajo en pista y por la tarde el equipo ya se entregó más al 5x5 en la pista auxiliar del Carpena, al estar la central montándose de nuevo tras la gala del Festival de Cine. Después de que el lunes fuera libre, con la asistencia a la actividad que se montó con Down Málaga, era la primera sesión tras la victoria en Santiago de Compostela, un triunfo que dio algo de tranquilidad tras las derrotas feas en Las Palmas y Oostende.

Aún no están trabajando Axel Bouteille y Jaime Fernández. Con el base madrileño se piensa más ya en el mes de abril, en un par de semanas. El jugador se muere de ganas por volver, pero la rotura no cicatrizó. Se sentía con buenas sensaciones, pero una vez forzó para acelerar la puesta a punto volvió a resentirse. La semana próxima habrá una nueva prueba de control para evaluar. Mientras, sigue presente en cada sesión recuperando e intentando ayudar al equipo. Jaime acaba contrato esta temporada y queda poco más de una decena de encuentros por delante. Su último partido fue a comienzos de febrero, aún no ha jugado para Ibon Navarro.

También esta recuperándose Axel Bouteille. En su caso se le detectó una rotura de grado uno en el gemelo de su pierna izquierda. Era pequeña y la idea es que empiece a entrenar en las próximas sesiones para ver si puede estar para el partido del domingo ante el Coosur Betis. Las sensaciones del francés son mejores aunque se aguarda a los plazos, en principio previsto para 15 días después de que ya fuera baja en Las Palmas, Oostende y Santiago. Es una rotación más por fuera y su calidad para dar puntos está fuera de toda duda. El equipo está creciendo a nivel defensivo y también tiene que aportar en esta faceta.

Sigue entrenando con el primer equipo Mario Saint-Supéry, de hecho se han colocado las sesiones de ayer y hoy por la tarde y así pudo asistir el joven rinconero. El equipo junior está en el Campeonato de Andalucía de Estepona y en función de cómo avance y la disponibilidad de los lesionados se verá si se desplaza para ponerse a las órdenes de Antonio Herrera o se viste ante los béticos.