Brizuela: "Si queremos estar en la Copa el partido ante el Betis es fundamental"

Darío Brizuela no tuvo su mejor día anotador en Bilbao pero sigue siendo líder. Como dice, le importa más ganar que sus números. Y el Unicaja ganó. Sin apenas descanso tras un partido "duro", este lunes llegaron a Málaga, entrenaron y mañana reciben a un Coosur Real Betis mejorado desde la llegada de Joan Plaza.

"Se nos viene un partido igual de duro o más que el anterior. Es un equipo de mucho físico. Van muy bien al rebote, que es algo de donde fallamos últimamente. Va a ser difícil, pero para eso estamos aquí, para intentar hacer un buen trabajo hoy y estar preparados para mañana. Intentar que no se pase lo mismo que ante Fuenlabrada o Ulm", analiza el donostiarra, que ve a un Betis "mucho más agresivo" desde que llegó Plaza: "Lo que tenemos que hacer ante esa defensa es pasarnos bien el balón, jugar rápido, no ir a donde ellos quieren que vayamos, ser más listos. Tenemos esa capacidad. Hay que estar ahí y hacerlo bien".

Sobre sus estadísticas, Brizuela confesaba que están trabajando para abrir su visión en pista: "Es algo en lo que me está ayudando mucho Luis, me está inculcado meter más a mis compañeros y no siempre pensar en anotar solo yo. Todo lo que sea bueno para el equipo y para ganar para mí es bienvenido, me da igual meter puntos o asistencias, a mí lo único que me importa es ganar. Estoy contento con el resultado de ayer [ante Bilbao Basket] pero ante el Betis hay que ganar otra vez, este deporte es así".

"Hay que ganar mañana e igual no nos vale con eso. Si queremos estar en la Copa el partido de mañana es fundamental pero no es suficiente. Tenemos que estar concentrados en los otros dos partidos que nos quedan [Burgos y Baskonia]", zanjaba Brizuela sobre los objetivos del Unicaja en las próximas semanas y sus opciones de estar en la Copa del Rey.