Brizuela: "Katsikaris dibujó la jugada para que me quedara solo en el centro"

Logró la victoria el Unicaja ante el Monbus Obradoiro gracias a una canasta sobre la bocina de Darío Brizuela. Una acción de mucha calidad que además evitó que el equipo malagueño fuese a la prórroga, algo que el propio héroe del partido reconoció como uno de sus temores: "He salido bien. Nos dibujó Fotis una jugada para que yo quedara solo en el centro y poder jugarme el uno contra uno, es un sitio en el que me siento bastante cómodo. Podía haber entrado o no. Y sobre todo estábamos con la preocupación de que si entrábamos en prórroga con la buena dinámica en la que están ellos íbamos a estar en problemas. Pero el balón entró por suerte y nada, estamos muy contentos”.

Vendió cara su piel el equipo gallego. “Sabíamos que iba a ser un partido muy largo y que te llevaría al final como en la primera vuelta. Creo que en general hemos defendido bien a sus anotadores y al sistema que tiene Moncho, que es muy difícil de defender. En algunos momentos sí que hemos estado muy blandos. Pero en general contentos por cómo hemos defendido y reboteado. El trabajo que hemos venido haciendo se está empezando a ver ahora”, contó Brizuela al término del partido, mucho más sosegado y satisfecho que Katsikaris.