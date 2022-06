Lo que el Unicaja espera de Brizuela y Nzosa

En su entrevista en el canal de YouTube de Sergio Vegas, Ibon Navarro fue cuestionado por dos nombres propios de los que tiene contrato en vigor, Darío Brizuela y Yannick Nzosa. En el caso del segundo no es seguro 100% su continuidad, sea en forma de cesión o por su marcha a la NBA, para lo que sigue trabajando en Estados Unidos.

En el caso de Brizuela, jugador que no deja indiferente, Navarro opina que "esa entrevista con Daimiel define mucho a Darío. Tenemos la imagen del jugador, muy pesado porque habla mucho, muy chulesca porque así es su lenguaje corporal. Lo conozco por sus tíos de antes, desde pequeño. La impresión que tiene la gente sobre él está muy alejada de la persona. Un chaval con los valores muy definidos, muy familiar, con inquietudes, inteligente y culto. Pero es un chaval que dentro del campo se transforma y se convierte en un hdp, lo que tiene que ser. Quiere ganar, tiene entre ceja y ceja la anotación y a veces se le olvida hacer otras cosas. Va en el proceso de maduración que debe tener, aún está en ello. Es un jugador de un nivel muy alto, pero debe mejorar en algunas cosas. Que seas de una forma en el campo no implica que seas fuera un buen tío, como él lo es", señalaba el entrenador cajista.

En el caso de Nzosa, Navarro recordaba que "su mayor impacto en la ACB lo sufrí yo. Entra en un partido en Andorra que vamos ganando de 10 en el último cuarto. Y Luis lo pone y nos revienta, con energía... Una barbaridad. Él ha estado jugando como cinco y pienso que tiene el techo, muy alto, jugando de 4-3. Defensivamente es primer nivel, es capaz de defender a cualquier jugador del 4 al 1. En el 5, con jugadores más pesados, ya sufre. Tiene una falta de cuerpo enorme. Tuvo un impacto muy grande, le vinieron muchas cosas muy rápido. No sé si decir que no se le ayudó o que no lo gestionó bien. Se fue a Estados Unidos, una lesión... El chico en sí tiene un nivel de autocrítica, de autoexigencia, tremendo y una falta de gestión del fallo. Está bien, hay un error y se concatenan porque no es capaz de olvidarse de eso. Es muy joven", cerraba Navarro.