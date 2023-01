Brizuela espera volver este miércoles con el grupo

El Unicaja regresó al Carpena a trabajar después de un lunes de relativo descanso, puesto que el viaje desde Tenerife fue el lunes al mediodía y se llegó a Málaga a la hora de almorzar. El equipo tiene previsto trabajar este miércoles en doble sesión y jueves y viernes en simple para preparar el importante encuentro del próximo sábado ante el Río Breogán de Veljko Mrsic, ex jugador cajista que está haciendo una gran campaña a los mandos del cuadro gallego.

En la sesión de este martes no estuvo aún Darío Brizuela, que el pasado domingo no pudo jugar ante el Lenovo Tenerife a causa del esguince de tobillo que se produjo a principios de semana, que también le impidió estar ante el Bilbao. No obstante, va mejorando y la intención es que este miércoles ya trabaje, al menos en parte, con sus compañeros. Sigue Mario Saint-Supéry en dinámica de primer equipo y se espera la llegada de Yankuba Sima para que se integre en la disciplina y ayude a reforzar el juego interior malagueño, algo cojo sin Augusto Lima.