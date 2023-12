Brizuela: "Tengo ganas de ver a ciertas personas de Málaga"

Darío Brizuela habló en la previa del Unicaja-Barcelona, lo que supondrá su regreso a Málaga una vez salió de Los Guindos. El Carpena espera al vasco. "No he pensado mucho en este partido. Ahora que vamos a viajar sí porque tengo ganas de ver a ciertas personas, con ganas de ganar y disfrutar del partido", tomándoselo con cierta frialdad, minutos antes de que la expedición azulgrana partiera hacia la capital costasoleña. "El Unicaja está muy bien, batiendo récords en ACB; ganando partidos de rodillo y les conozco muy bien. Pero creo que nosotros somos también muy buen equipo, así que veo un partido igualado. En el Carpena tienes que hacerlo muy bien, sobre todo sacarles de su ritmo", explicaba en los micrófonos del club.

Osetkowski apunta al Barça tras mejorar de su gripe

Dylan Osetkowski no estará al 100% en el Unicaja-Barcelona de este miércoles (21:00 horas). El californiano es el último jugador en caer con gripe, virus que ha azotado al vestuario malagueño en los últimos días. Fue Djedovic en Grecia hace una semana, y en esa travesía por Europa donde la salud no fue la más óptima, con ese viaje laborioso a Murcia. Un factor a controlar, habitual por estas fechas, ya hubo un precedente claro el año pasado. Kalinoski o Alberto Díaz también pasaron por ese proceso recientemente, y ahora es Osetkowski, problema que complica la puesta a punto de los malagueños, subsanable porque el abanico de jugadores es amplio, pero es un jugador capital en el funcionamiento de este Unicaja. Ibon Navarro no confirmaba su participación frente al Barça. "Del partido de Murcia a hoy, ha caído Dylan Osetkowski, que vamos a ver cómo esta. Ayer se encontraba un poco mejor. A ver si entre hoy y mañana podemos contenerlo un poco mejor. En teoría el resto debería estar bien". Entre algodones y que el paso de las horas pueda provocar que esté en unas condiciones mínimas. Halagüeño que haya podido ejercitarse este martes.