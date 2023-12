Brizuela, regreso a un Carpena que cicatrizó la herida

"No sé cómo me recibirá el Carpena cuando vuelva, imagino que después de todo esto con aplausos, pero una vez empiece el partido... Conozco a la gente de Málaga y cómo se vive esto y no regalan una canasta, seguro", decía Darío Brizuela durante su despedida elegante del Unicaja, un 9 de agosto. Málaga estaba conmocionada por la repentina salida del vasco, golpe duro a la línea de flotación malagueña, por la simbología que había adquirido Brizuela en ese Unicaja campeón de Copa, donde su hijo Bruno ocupa un amplio espacio en esa narrativa. El Barcelona cristalizó una operación fulgurante, que dejaba en las arcas del Unicaja 1.2 millones de euros, pero un golpe emocional tremendo, difícil de subsanar. Desde su llegada al Unicaja, en diciembre de 2019, jugó un total 173 partidos con la camiseta verde, con unas medias de 12.3 puntos, 2.1 asistencias y 10.1 de valoración. Estaba cerca de meterse en varios campos como histórico del club, algo que hubiera hecho de cumplir los tres años de contrato que firmó en abril. Pero el Barça varió todo el plan.

Y ahora regresa 167 días después al Carpena, público que tuvo una relación de altibajos con el escolta, pero que acabó rendido a su talento, y ese rol tan definido que permitió su eclosión. El Unicaja quiso cuidar su salida, que su marcha fuese un movimiento donde ganaban todas las partes. "Mi hijo es de Málaga, va a saber que es de Málaga, siempre que mire a mi hijo de esta ciudad. Hemos vivido muchas cosas malas, pero también muy buenas. Él va a saberlo, Málaga a mí y a mi mujer nos ha ayudado a ser mejor persona. Me importa también que esté aquí gente, desde primera fila hasta la última, gente que estará en mi vida, siempre estaremos unidos a estad ciudad. Estamos tremendamente agradecidos de por vida. Gracias por ayudarme a ser mejor jugador, dar un paso, ayudarme a ser el hombre que soy ahora. Con 24 años llegué pensando que lo sabía todo y no sabía nada, era un niño", palabras que salieron de un corazón muy malagueño. Y no es fácil encontrar en el Unicaja una marcha tan limpia. Hay que ver no obstante que el veredicto del Palacio, sector que no terminó de entender los acontecimientos, por una renovación que estaba recién firmada. El tiempo ayuda, pero sobre todo el fichaje de Kameron Taylor, rendimiento hasta ahora extraordinario, jugador que ha caído de pie y que amplía los registros en ese espacio. El club trabajó con previsión. Con Taylor, acompañado de un inicio de temporada de ensueño, el Carpena pudo cicatrizar, dentro del sentimiento de nostalgia que puede dar el ver a Brizuela con la azulgrana.

Con un Brizuela que poco a poco va encontrando su encaje, irregularidad que son entendibles en su juego, pero que se compensan con momentos de magia en momentos definidos. Y dar ese salto al Barça conlleva un proceso, clubes de gatillo fácil, pero el proyecto azulgrana esta todavía lejos de llegar a sus picos. También en el caso del donostiarra, cuando se acerca la pelea por títulos. 8.2 puntos, 39.4% en triples y 6.4 de valoración en casi 17 minutos por partido en ACB, mientras que su media de Euroliga no llega a los 12 minutos. Aprender a convivir en la élite con 29 años, justo en el momento de madurez en su carrera, con jugadores de primerísimo nivel. Noche cargada de alicientes para cerrar el 2023: Brizuela, el posible récord ACB de victorias seguidas y ese ambiente que prepara el Palacio. Se le mirará con lupa.