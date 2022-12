Brizuela, en el mejor quinteto de noviembre de la BCL

Los éxitos colectivos del Unicaja también tienen su reflejo en los reconocimientos individuales. Darío Brizuela entró en el mejor quinteto del mes de noviembre de la BCL, en el que los malagueños se enfrentaron a PAOK y Dijon con sendos triunfos. El juego coral y la competencia sana de los de Ibon Navarro hace que no haya demasiadas actuaciones estratosféricas en lo que a números se refiere, aunque el escolta vasco sí que lo consiguió.

Los 27 puntos que Brizuela aportó para tumbar al equipo griego a principios de mes y la actuación más discreta en Francia con 11 tantos son suficientes para merecer un puesto entre los cinco mejores de la competición. No es el primer cajista en hacerlo esta temporada, Osetkowski hizo su aparición en octubre, por lo que de momento es un pleno para el Unicaja en los dos meses de competición que se han disputado.

El resto del quinteto de noviembre lo completan TJ Shorts del Bonn, que promedió 27 puntos; Marcus Foster del Rytas Vilnius, Angelo Caloiaro del Galatasaray y Zach Hankins del Hapoel Jerusalén, los tres con un promedio de 18 tantos.

🚨 We proudly present: Your #BasketballCL Team of November!